Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει στα Μελίσσια η θραύση κεντρικού αγωγού της ΕΥΔΑΠ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να υποχωρήσει το οδόστρωμα και να ανοίξει «κρατήρας» στη μέση του δρόμου.

Όπως αναφέρει το Orangepress, λόγω της καθίζησης, η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Δημοκρατίας έχει διακοπεί από το ύψος της οδού 25ης Μαρτίου, με συνέπεια να έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα και ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν ήδη συνεργεία της ΕΥΔΑΠ με τη συνδρομή εκσκαφέα για την αποκατάσταση της ζημιάς, καθώς και προσωπικό του Δήμου που ρυθμίζει την κυκλοφορία.



​Η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε σχετική ανακοίνωση για την ενημέρωση των πολιτών:

«26-1-2026 ΛOΓΩ ΘPAYΣHΣ AΓΩΓOY KAI KAΘIZHΣHΣ TOY OΔOΣTPΩMATOΣ ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN ΣTH Λ.ΔHMOKPATIAΣ ΣTO YΨOΣ THΣ OΔOY 25HΣ MAPTIOY ΣTA MEΛIΣΣIA».

