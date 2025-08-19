Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ είπε την Τρίτη ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν κατάφεραν να ξεγελάσουν τον Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που είχαν χθες μαζί του στον Λευκό Οίκο.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι παραμένει ασαφές πώς θα παρουσιάσει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι τα ζητήματα του εδαφικού και των εγγυήσεων ασφαλείας.

«Ο πολεμοχαρής, αντιρωσικός Συνασπισμός των Προθύμων απέτυχε να ξεγελάσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ στο γήπεδό του. Η Ευρώπη τον ευχαρίστησε και τον έγλειψε», έγραψε ο Μεντβέντεφ στα αγγλικά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

O Μεντβέντεφ αναφέρει πως το ερώτημα είναι «ποιο σκοπό» θα παίξει ο Ζελένσκι «για εγγυήσεις και εδάφη στην πατρίδα του, μόλις φορέσει ξανά την πράσινη στρατιωτική του στολή».

The anti-Russian warmongering Coalition of the Willing failed to outplay @POTUS on his turf. Europe thanked & sucked up to him. The question is which tune the Kiev clown will play about guarantees & territories back home, once he’s put on his green military uniform again. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 19, 2025

Ο Τραμπ είπε χθες, Δευτέρα στον Ζελένσκι ότι οι ΗΠΑ θα συνδράμουν στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει ποια μορφή θα μπορούσε να λάβει η βοήθεια αυτή.

Πηγή: skai.gr

