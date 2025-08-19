Λογαριασμός
Μεντβέντεφ: «Οι Ευρωπαίοι απέτυχαν να ξεγελάσουν τον Τραμπ - Τον ευχαρίστησαν και τον έγλειψαν»

«Η Ευρώπη τον ευχαρίστησε και τον έγλειψε», έγραψε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ στα αγγλικά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ

Dmitry Medvedev

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ είπε την Τρίτη ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν κατάφεραν να ξεγελάσουν τον Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που είχαν χθες μαζί του στον Λευκό Οίκο.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι παραμένει ασαφές πώς θα παρουσιάσει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι τα ζητήματα του εδαφικού και των εγγυήσεων ασφαλείας.

«Ο πολεμοχαρής, αντιρωσικός Συνασπισμός των Προθύμων απέτυχε να ξεγελάσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ στο γήπεδό του. Η Ευρώπη τον ευχαρίστησε και τον έγλειψε», έγραψε ο Μεντβέντεφ στα αγγλικά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

O Μεντβέντεφ αναφέρει πως το ερώτημα είναι «ποιο σκοπό» θα παίξει ο Ζελένσκι «για εγγυήσεις και εδάφη στην πατρίδα του, μόλις φορέσει ξανά την πράσινη στρατιωτική του στολή».

Ο Τραμπ είπε χθες, Δευτέρα στον Ζελένσκι ότι οι ΗΠΑ θα συνδράμουν στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει ποια μορφή θα μπορούσε να λάβει η βοήθεια αυτή.

