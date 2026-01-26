Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Σύνοδος Κορυφής της Βόρειας Θάλασσας αποφάσισε την ανάπτυξη της περιοχής ως κόμβου ηλεκτρικής ενέργειας με επέκταση των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, στοχεύοντας στη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τρίτες χώρες.

Συμφωνήθηκε η δημιουργία διασυνοριακών συνδέσεων δικτύου έως και 100 GW, με επενδύσεις περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ και τη δημιουργία 91.000 θέσεων εργασίας, ενώ η βιομηχανία αιολικής ενέργειας δεσμεύεται για μείωση του κόστους παραγωγής κατά 30% έως το 2040.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν τόνισαν την ανάγκη για κοινή προσπάθεια στην ασφάλεια της Αρκτικής, με αίτημα της Δανίας για μόνιμη ΝΑΤΟϊκή παρουσία στη Γροιλανδία, στέλνοντας γεωπολιτικό μήνυμα σε Ρωσία και Κίνα.

Η Βόρεια Θάλασσα δρομολογείται να μετατραπεί σε στρατηγικό κόμβο ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα, με απώτερο στόχο τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από τρίτες χώρες. Αυτή η καίρια εξέλιξη αποφασίστηκε στη Σύνοδο Κορυφής των κρατών της Βόρειας Θάλασσας, που πραγματοποιήθηκε στο Αμβούργο, σηματοδοτώντας νέα σελίδα για τον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη.

Όπως επισήμανε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η περιοχή αποτελεί ένα «σκληρό περιβάλλον, αλλά προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες». Παράλληλα, επανέλαβε την έμπρακτη αλληλεγγύη του Βερολίνου προς τη Δανία και τη Γροιλανδία, τονίζοντας τη δέσμευση για την ασφάλεια της Αρκτικής.

Ο κ. Μερτς δήλωσε πως «η Ευρώπη θα κάνει περισσότερα για να διασφαλίσει την Αρκτική. Αυτό είναι προς το κοινό μας συμφέρον. Απαιτείται κοινή προσπάθεια για την καλύτερη προστασία του Βορρά. Η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να βασίζονται στην αλληλεγγύη μας», λίγο μετά τη λήξη της Συνόδου. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, έδωσε έμφαση στο ότι «το θέμα δεν είναι απλώς η Βόρεια Θάλασσα, αλλά τα θεμελιώδη ζητήματα που θίγονται», υπογραμμίζοντας πως η Ευρώπη αποδεικνύει διαρκώς ότι παραμένει ισχυρή και ενωμένη. «Αυτός είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός», πρόσθεσε η ίδια, επαναφέροντας το αίτημα για μόνιμη εγκατάσταση ΝΑΤΟϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στη Γροιλανδία. Όπως εκτίμησε η πρωθυπουργός, κάτι τέτοιο «δεν θα ήταν σημαντικό μόνο για τη βόρεια πλευρά του ΝΑΤΟ, αλλά θα έστελνε και ένα πολύ ισχυρό γεωπολιτικό μήνυμα στη Ρωσία και στην Κίνα».

Η Συμμαχία για Υπεράκτια Αιολική Ενέργεια

Η απόφαση για μαζική επέκταση των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, την οποία έλαβαν τα κράτη της Βόρειας Θάλασσας (Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία), αποστέλλει ένα ηχηρό πολιτικό μήνυμα προς όσες χώρες διατηρούν υπό την ενεργειακή τους επιρροή την Ευρώπη. Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπουργό Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, το φιλόδοξο εγχείρημα μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη του μεγαλύτερου ενεργειακού κόμβου στον κόσμο. Οι χώρες συμφώνησαν στην ενίσχυση των διασυνοριακών διασυνδέσεων για παραγωγή έως 100 GW, ενώ στα ανοιχτά των γερμανικών ακτών λειτουργούν ήδη 1.600 ανεμογεννήτριες, αριθμός που αναμένεται να δεκαπλασιαστεί μέχρι το 2050.

Όπως τόνισε ο κ. Μερτς, «χρειαζόμαστε περισσότερη παραγωγική ικανότητα για την ηλεκτρική ενέργεια, προκειμένου να ελέγξουμε τις υψηλές τιμές. Η ζήτηση ενέργειας αυξάνεται, αλλά η προσφορά δεν επαρκεί. Έχουμε μια κοινή ενεργειακή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πολλά χρόνια, αλλά μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει οδηγήσει σε κοινά ενεργειακά έργα». Με τις σημερινές αποφάσεις, ο κλάδος της αιολικής ενέργειας αποκτά την αναγκαία ασφάλεια σχεδιασμού και επενδύσεων για τη μεταβατική περίοδο μετά το 2030. Ταυτόχρονα, προβλέπονται επενδύσεις ύψους 10 δισ. ευρώ και η δημιουργία 91.000 νέων θέσεων εργασίας, ενώ η βιομηχανία δεσμεύεται να μειώσει το συνολικό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% έως το 2040. Ήδη σήμερα, τα υπεράκτια αιολικά πάρκα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες 32 εκατ. νοικοκυριών, με προοπτική να ξεπεράσουν τα 330 εκατ. ως το 2050.

Ενίσχυση της Ασφάλειας και Απεξάρτηση από ΗΠΑ

Η διεύρυνση της αιολικής παραγωγής στοχεύει, επιπλέον, στη θωράκιση των ενεργειακών υποδομών της Βόρειας Θάλασσας. Ο καγκελάριος Μερτς αναφέρθηκε σε αυξανόμενες απειλές κατά ζωτικών υποδομών, επισημαίνοντας πως «βλέπουμε πλέον αυξανόμενες επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές μας και όχι μόνο από την πολεμική επίθεση της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας». Η κα Ράιχε υπογράμμισε πως στόχοι γίνονται τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, οι αγωγοί και τα σημαντικά καλώδια δεδομένων, κρίσιμης σημασίας για την ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης.

Η Σύνοδος της Βόρειας Θάλασσας θεσπίστηκε το 2022 ως άμεση απάντηση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ωστόσο η φετινή συνεδρίαση επικεντρώθηκε εξίσου στην ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από τις ΗΠΑ. Όπως τονίζει το κοινό ανακοινωθέν, «η Ευρώπη πρέπει να λειτουργήσει χωρίς παγκόσμιες δυνάμεις που φροντίζουν πρωτίστως τον εαυτό τους στο ζήτημα της ασφάλειας, της οικονομίας και ιδιαίτερα της ενέργειας». Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι λίγες μόνο μέρες πριν, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ειρωνεύτηκε δημόσια τις επενδύσεις στην αιολική ενέργεια λέγοντας ότι «μόνο ηλίθιοι» θα αγόραζαν ανεμογεννήτριες. Στη φετινή Σύνοδο συμμετείχαν επιπλέον η Ισλανδία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, ενώ Γαλλία και Βρετανία εκπροσωπήθηκαν δια των υπουργών Ενέργειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.