Οι ΗΠΑ βλέπουν ενδεχόμενη αμνηστία με αντάλλαγμα τον αφοπλισμό της Χαμάς

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ότι ο αφοπλισμός των μαχητών της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας θα μπορούσε να συνοδευτεί από κάποια μορφή αμνηστίας για την παλαιστινιακή οργάνωση, δήλωσε τη Δευτέρα Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος, που μίλησε σε δημοσιογράφους υπό τον όρο της ανωνυμίας, προέβη στη δήλωση με αφορμή την επιστροφή της σορού του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου που κρατούνταν από τη Χαμάς.

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν πιέσεις στη Χαμάς να προχωρήσει σε αφοπλισμό, στο πλαίσιο σχεδίου που προβλέπει την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Παράλληλα, ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είναι «ανοιχτές για διάλογο» εφόσον το Ιράν επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Ουάσιγκτον, διευκρινίζοντας ότι συνομιλίες μπορούν να υπάρξουν υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη γνωρίζει τους όρους.

«Πιστεύω ότι γνωρίζουν τους όρους», είπε ο αξιωματούχος όταν ρωτήθηκε σχετικά. «Έχουν πλήρη επίγνωση των όρων».



Πηγή: skai.gr

