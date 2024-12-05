Ουκρανία: «Όχι» στην πρόταση των ΗΠΑ για μείωση της ηλικίας επιστράτευσης

Η Ουκρανία απορρίπτει την πρόταση της Ουάσινγκτον να μειώσει την ηλικία της επιστράτευσης στα 18 έτη, από 25 που είναι σήμερα, δήλωσε ένας Ουκρανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Δεν θα μειώσουμε το ηλικιακό όριο για την επιστράτευση», είπε ο αξιωματούχος αυτός, που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του. Η απερχόμενη αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Μπάιντεν «χρησιμοποιεί αυτό το θέμα για να δικαιολογήσει» την ανεπαρκή στρατιωτική βοήθεια που παρέχει στο Κίεβο, ισχυρίστηκε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

