Η Ουκρανία φέρνει στον στρατό της 30.000 drones μεγάλου βεληνεκούς το 2025

Η Ουκρανία σχεδιάζει να προμηθεύσει τις ένοπλες δυνάμεις της με πάνω από 30.000 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς το 2025, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

«Αυτά τα νέας γενιάς μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να επιχειρούν αυτόνομα σε μεγάλες αποστάσεις και να πλήττουν εχθρικούς στόχους με μεγάλη ακρίβεια», αναφέρει το υπουργείο με ανάρτηση του στο X, προσθέτοντας ότι διεθνείς εταίροι έχουν χρηματοδοτήσει εν μέρει την παραγωγή.

Πηγή: skai.gr

