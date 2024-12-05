Η Μολδαβία είναι έτοιμη να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον ενεργειακό τομέα

Ο πρωθυπουργός της Μολδαβίας Dorin Recean απέλυσε τρεις κορυφαίους αξιωματούχους και ζήτησε από το κοινοβούλιο να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της ενέργειας, εν μέσω κρίσης στον κλάδο και ανησυχιών ότι ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Gazprom μπορεί να σταματήσει να προμηθεύει φυσικό αέριο στην αποσχισθείσα περιοχή της, σύμφωνα με την Washington Post.

Ο Recean ζήτησε από τον υπουργό Ενέργειας Victor Parlicov, καθώς και από τον επικεφαλής της κρατικής ενεργειακής εταιρείας της χώρας Energocom και από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της προμηθεύτριας φυσικού αερίου Moldovagaz, να παραιτηθούν επειδή δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν επαρκή προμήθεια ενέργειας το χειμώνα σε ανταγωνιστικές τιμές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η Μολδαβία βρίσκεται αντιμέτωπη με την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας από τις διεθνείς αγορές, η οποία οδήγησε σε αύξηση των οικιακών τιμολογίων.

«Ο κ. Parlicov παραδέχθηκε ότι έκανε λάθη που οδήγησαν σε αυτή την ενεργειακή κρίση», δήλωσε ο Recean την Πέμπτη. «Έχω ήδη ζητήσει να καταρτιστούν σχέδια έκτακτης ανάγκης. Έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη και επικίνδυνη χειμερινή περίοδο, γι' αυτό ζητώ από το κοινοβούλιο να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τις 16 Δεκεμβρίου μέχρι να ξεπεραστεί αυτή η κρίση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.