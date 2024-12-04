Μπλίνκεν: Επιμένει για μείωση του ηλικιακού ορίου επιστράτευσης στην Ουκρανία

Η Ουκρανία πρέπει να αποφασίσει για την περαιτέρω επιστράτευση στρατευμάτων στον πόλεμο της κατά της ρωσικής εισβολής, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

«Η Ουκρανία πρέπει να λάβει σκληρές αποφάσεις σχετικά με την περαιτέρω επιστράτευση, αλλά πρόκειται για αναγκαίες αποφάσεις» δήλωσε ο Μπλίνκεν μετά τη διήμερη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

«Αυτό είναι κρίσιμο, επειδή ακόμη και με χρήματα, ακόμη και με πυρομαχικά, πρέπει να υπάρχουν εκεί άνθρωποι στη γραμμή του μετώπου για να αντιμετωπίσουν τη ρωσική επιθετικότητα», πρόσθεσε ο Μπλίνκεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

