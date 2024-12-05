Μπετσνάου- Ελβετία: Ο παλαιότερους πυρηνικός σταθμός στον κόσμο θα σταματήσει

Ο πυρηνικός σταθμός του Μπετσνάου, στην Ελβετία, ο παλαιότερος στην Ευρώπη και ένας από τους παλαιότερους γενικά σε όλον τον κόσμο, θα πάψει να λειτουργεί το 2033, ανακοίνωσε η εταιρεία που τον διαχειρίζεται, ωστόσο η περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace ζητά να διακοπεί άμεσα η λειτουργία του.

Ο σταθμός αυτός έχει ενταχθεί στο δίκτυο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ελβετίας από το 1969 και θα παραμείνει «μέχρι το 2033» ανέφερε ο ενεργειακός όμιλος Axpo.

«Η ασφάλεια ήταν η απόλυτη προτεραιότητά μας», πρόσθεσε.

Το 2017 οι Ελβετοί ενέκριναν με δημοψήφισμα τη σταδιακή κατάργηση των πυρηνικών σταθμών, που σήμερα καλύπτουν το 29% της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Ο νόμος που ψηφίστηκε απαγορεύει την κατασκευή νέων σταθμών. Ο νόμος ήταν το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας που ξεκίνησε μετά το πυρηνικό δυστύχημα της Φουκουσίμα, το οποίο προκλήθηκε από ένα γιγαντιαίο τσουνάμι, τον Μάρτιο του 2011, στην Ιαπωνία.

Οι πέντε πυρηνικοί αντιδραστήρες της Ελβετίας θα μπορούσαν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, εφόσον κριθούν ασφαλείς. Όμως οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν εδώ και χρόνια να κλείσουν οι δύο αντιδραστήρες του Μπετσνάου. Ο Beznau 1, που λειτουργεί από το 1969, θα σταματήσει τη λειτουργία του το 2033 ενώ ο Beznau 2, που είναι δύο χρόνια νεότερος, θα κλείσει το 2032, ανέφερε η Axpo. Η εταιρεία θα επενδύσει 350 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα για να διασφαλιστεί η εκμετάλλευση του σταθμού μέχρι το 2033. Συνολικά, από την ημέρα που τέθηκαν σε λειτουργία οι αντιδραστήρες, η εταιρεία έχει επενδύσει περισσότερα από 2,5 δισεκ. φράγκα για να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει τις εγκαταστάσεις.

Η Greenpeace αντέδρασε στην ανακοίνωση τονίζοντας ότι «η παράταση της διάρκειας ζωής του Μπετσνάου είναι ένα άχρηστο και επικίνδυνο πείραμα». Ο Γκέοργκ Κλίνγκερ, ειδικός σε θέματα κλίματος και ενέργειας, τόνισε ότι το Μπετσνάου «πρέπει να σταματήσει τώρα να λειτουργεί».

«Το μέλλον είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που μειώνουν τον κίνδυνο για τον πληθυσμό. Αποφεύγουμε επίσης έτσι την παραγωγή βουνών ραδιενεργών απορριμμάτων και ενισχύουμε την ανεξαρτησία μας», πρόσθεσε.

Η Ελβετία ελπίζει ότι στο μέλλον θα γίνει μία από τις ελάχιστες χώρες που αποθηκεύουν τα ραδιενεργά κατάλοιπα σε υπόγειους χώρους, σε μεγάλο βάθος. Έχει ήδη επιλεγεί η τοποθεσία στη βόρεια Ελβετία, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, αλλά ακόμη δεν έχει δοθεί το πράσινο φως από τις αρχές. Με βάση το σημερινό χρονοδιάγραμμα, η κυβέρνηση θα αποφασίσει επί του αιτήματος το 2029 και το κοινοβούλιο το 2030, ενώ στη συνέχεια, κατά πάσα πιθανότητα, θα διεξαχθεί και ένα δημοψήφισμα.

