Η Κούβα δεν αντιπροσωπεύει «μία απειλή» για τις ΗΠΑ, όπως ισχυρίζεται η Ουάσιγκτον, όμως αντιθέτως ένα «τείχος συγκράτησης» έναντι της άφιξης ναρκωτικών σε αυτήν τη χώρα, δήλωσε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών της Κούβας.

«Η Κούβα δεν αντιπροσωπεύει μία απειλή για τις ΗΠΑ», δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου ο συνταγματάρχης Χουάν Κάρλος Ποεΐ, ένας αξιωματικός του στρατού και επικεφαλής της Διεύθυνσης Καταπολέμησης Ναρκωτικών του υπουργείου Εσωτερικών της Κούβας (Minint).

Η χώρα της Καραϊβικής, αντιθέτως, «ένα τείχος συγκράτησης στη θάλασσα» έναντι των ναρκωτικών που κυκλοφορούν μεταξύ της Νότιας Αμερικής και των ΗΠΑ, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Οι ΗΠΑ επιβάλλουν έναν ενεργειακό αποκλεισμό στην Κούβα, επικαλούμενες την «απειλή» που θέτει στην αμερικανική εσωτερική ασφάλεια.

Πηγή: skai.gr

