Ο ουκρανικός στρατός παλεύει καθημερινά στην πρώτη γραμμή της μάχης προκειμένου να ανταπεξέλθει στις αντιξοότητες του πολέμου καθώς οι Ρώσοι συνεχίζουν το ανελέητο σφυροκόπημα. Ωστόσο, στρατιώτες που μάχονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή μιλούν στο CNN για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω των σοβαρών ελλείψεων.

Ο ουκρανικός στρατός δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συγκριθεί με τον ρωσικό, σχολιάζει ο αρθρογράφος του κειμένου. Η κρίση ανθρώπινου δυναμικού στον ουκρανικό στρατό είναι αισθητή στο Ποκρόβσκ εδώ και εβδομάδες, είπαν στο CNN στρατιώτες που μάχονται γύρω από το ανατολικό μέτωπο. Την ίδια ώρα, οι άγριες τακτικές της Μόσχας έχουν επιτυχή σημαντικά αποτελέσματα.

«Η κατάσταση είναι πολύ κρίσιμη», είπε ο East, ο διοικητής μιας μονάδας drone καθώς η 15η Εθνική Φρουρά της Ουκρανίας μάχεται γύρω από το Ποκρόβσκ.

«Μας λείπει το πεζικό για να πολεμήσουμε και να αντέξουμε για κάποιο χρονικό διάστημα όσο τα drones κάνουν τη δουλειά τους. Γι' αυτό βλέπουμε συχνά καταστάσεις όπου ο εχθρός διεισδύει ανεξέλεγκτα σε ευάλωτες περιοχές».

Οι στρατιώτες στο Ποκρόφσκ είπαν στο CNN πως υπάρχουν τόσο έντονες ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού που φοβόντουσαν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να σημειώσει μια σημαντική πρόοδο και παραπονέθηκαν ότι χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν drones για να χτυπήσουν τις ρωσικές μονάδες αφού δεν είχαν πεζικό για να τους αντιμετωπίσουν.

Ένας διοικητής είπε ότι στο Σελίντοβ, μια πόλη-κλειδί έξω από το Ποκρόβσκ που καταλήφθηκε από τη Ρωσία τον περασμένο Οκτώβριο, οι ουκρανικές δυνάμεις προσπάθησαν να την υπερασπιστούν μόνο με έξι ουκρανικές θέσεις, δηλαδή περίπου 60 στρατιώτες συμμετείχαν στην επιχείρηση. Γρήγορα περικυκλώθηκαν, και υποχώρησαν με σημαντικές απώλειες.

Η επερχόμενη προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί μεγάλη ανησυχία, σχολιάζει ο αρθρογράφος και τα στρατεύματα εκφράζουν φόβους για την τύχη του αγώνα τους.

«Δεν μπορώ να πω ακριβώς πόσο χρόνο έχουμε, αν υπάρχει καθόλου χρόνος», είπε ο Κασέο, ένας ελεύθερος σκοπευτής αναγνώρισης της 15ης Εθνικής Φρουράς. «Τώρα σπρώχνουν τα στρατεύματά τους στην πρώτη γραμμή όσο το δυνατόν περισσότερο. Και κάποια στιγμή θα επιτεθούν. Μπορούν να πάνε πολύ μακριά. Σε μια μέρα, ας πούμε. Ο εχθρός προχωρά γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι που αμύνονται στο έδαφος», συνέχισε. «Κανείς δεν θέλει να κάθεται εκεί. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μην επιστρέψουν».

Η προοπτική των ειρηνευτικών συνομιλιών με την ανάληψη των καθηκόντων από τον Τραμπ δεν τους παρηγορεί. «Το πάγωμα αυτού του πολέμου είναι δίκοπο μαχαίρι», είπε ο Κότια, ένας ακόμη ελεύθερος σκοπευτής. «Να παρατήσουμε τη γη για την οποία πέθαναν οι φίλοι μου ή να συνεχίσουμε να την παίρνουμε πίσω και να χάσουμε ακόμη περισσότερους φίλους. Εάν αυτοί οι δύο ηλικιωμένοι (Τραμπ και Πούτιν) αρχίσουν να μετρούν τα άκρα, η Ουκρανία θα είναι το μέσο όλων. Αυτό δε θα είναι ευχάριστο» είπε.

Ο East, ο διοικητής της μονάδας drones, είπε ότι του ανατέθηκε η συγκεκριμένη περιοχή τον Αύγουστο. «Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν έχουμε πάει ποτέ στα στρατόπεδα εκπαίδευσης ή δεν έχουμε αναπληρώσει το προσωπικό μας», είπε. Οι Ρώσοι «είναι συνεχώς στελεχωμένοι, συνεχώς εκπαιδεύονται, υπάρχουν ορισμένες εναλλαγές, αναπλήρωση προσωπικού. Ακούμε συνεχώς για αυτό, ότι αντικαθιστούν και εναλλάσσουν το προσωπικό τους» είπε.

Οι ρωσικές μονάδες κατευθύνονται γρήγορα προς το Ποκρόβσκ, με μονάδες πεζικού και μερικές φορές διαθέτοντας μόνο λίγους Ρώσους στρατιώτες με σκοπό να εντοπίζουν τυχόν «τρύπες» στην άμυνα της Ουκρανίας. Ένας διοικητής είπε στο CNN ότι τα στρατεύματα γύρω από το Ποκρόβσκ είχαν λάβει εντολή να πυροβολούν όποιο άγνωστο τοιχείο εντοπίσουν, υπό τον φόβο της προέλασης των ρωσικών ομάδων αναγνώρισης.

Πηγή: skai.gr

