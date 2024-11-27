Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία προειδοποιεί τις ΗΠΑ για την κλιμάκωση

Η Ρωσία προειδοποίησε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν το «σπιράλ της κλιμάκωσης» όπως λέει, σχετικά με την Ουκρανία, αλλά δήλωσε ότι θα συνεχίσει να ενημερώνει την Ουάσινγκτον για δοκιμαστικές εκτοξεύσεις πυραύλων προκειμένου να αποφευχθούν «επικίνδυνα λάθη».

Οι δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ έστειλαν το μήνυμα ότι η Μόσχα, η οποία την περασμένη εβδομάδα ενέκρινε μια νέα πολιτική που μείωσε το όριο για τη χρήση πυρηνικών όπλων, θέλει να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας σε μια περίοδο οξείας έντασης με τις ΗΠΑ.

Ο Ριαμπκόφ έκανε τις δηλώσεις αυτές έξι ημέρες μετά την εκτόξευση από τη Ρωσία ενός νέου, όπως τον χαρακτήρισε, βαλλιστικού πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς με την ονομασία Oreshnik εναντίον της Ουκρανίας, κάτι που, όπως είπε, έστειλε ένα σαφές μήνυμα στη Δύση.

«Το μήνυμα είναι πολύ σαφές και προφανές - σταματήστε, δεν πρέπει να το κάνετε αυτό πια, δεν πρέπει να προμηθεύετε το Κίεβο με ό,τι θέλουν, μην τους ενθαρρύνετε για νέες στρατιωτικές περιπέτειες, είναι πολύ επικίνδυνες», ανέφερε ο Ριαμπκόφ σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Η σημερινή κυβέρνηση (των ΗΠΑ) πρέπει να σταματήσει αυτό το σπιράλ της κλιμάκωσης», πρόσθεσε ο Ριαμπκόφ. «Απλώς πρέπει, διαφορετικά η κατάσταση θα γίνει πολύ επικίνδυνη για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία εκτόξευσε το πύραυλο Oreshnik ως απάντηση για την πρώτη χρήση από την Ουκρανία αμερικανικών βαλλιστικών πυραύλων ATACMS και βρετανικών πυραύλων κρουζ Storm Shadow για να πλήξουν το ρωσικό έδαφος με την άδεια της Δύσης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χρήση του νέου πυραύλου από τη Ρωσία - ο οποίος, σύμφωνα με το Κίεβο, έφτασε σε ταχύτητα 13.600 χλμ/ώρα - ισοδυναμεί με «σαφή και σοβαρή κλιμάκωση» του πολέμου και κάλεσε σε έντονη παγκόσμια καταδίκη.

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι ο πύραυλος ήταν πειραματικός και ότι η Ρωσία πιθανότατα διαθέτει μόνο μια χούφτα από αυτούς.

Πολύ επικίνδυνη κατάσταση

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η Ρωσία δεν ήταν τεχνικά υποχρεωμένη να προειδοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες για την εκτόξευση του Oreshnik, επειδή ήταν πύραυλος μέσου βεληνεκούς και όχι διηπειρωτικός, αλλά ότι η Μόσχα ενημέρωσε τις ΗΠΑ 30 λεπτά πριν από την εκτόξευση ούτως ή άλλως.

«Είμαι βέβαιος ότι καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν ένας σταθεροποιητικός παράγοντας στην πολύ επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Είμαστε προσηλωμένοι σε αυτή την πρακτική και ελπίζουμε ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι επίσης προσηλωμένες σε αυτήν», είπε ο Ριαμπκόφ.

«Και ελπίζουμε επίσης ότι τέτοιες ενέργειες θα συμβάλουν στη μείωση των κινδύνων εσφαλμένων υπολογισμών ή επικίνδυνων λαθών».

Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη σήμερα, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε, επικαλούμενο αξιωματούχο ο οποίος δήλωσε ότι η Μόσχα συνεχίζει τις εργασίες για να θέσει τον διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Sarmat - μέρος του στρατηγικού πυρηνικού της οπλοστασίου - σε μάχιμη υπηρεσία.

Ο πύραυλος Sarmat έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές σε στόχους που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά στις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ευρώπη, αλλά η ανάπτυξή του έχει υποστεί καθυστερήσεις λόγω ανεπιτυχών δοκιμών.

Τον Σεπτέμβριο, εμπειρογνώμονες σε θέματα όπλων δήλωσαν ότι η Ρωσία φαίνεται να υπέστη μια καταστροφική αποτυχία στην τελευταία δοκιμή του πυραύλου, αφήνοντας έναν βαθύ κρατήρα στο σιλό εκτόξευσης.

