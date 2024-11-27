Η Μιανμάρ δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Η Μιανμάρ δεν «αναγνώρισε ποτέ» τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), δήλωσε σήμερα η χούντα που κυβερνά τη χώρα, μετά την κατάθεση από τον εισαγγελέα του δικαστηρίου αιτήματος για έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος του επικεφαλής της χούντας Μιν Αούνγκ Χλάινγκ.

«Καθώς η Μιανμάρ δεν είναι μέλος του ΔΠΔ, οι δηλώσεις του ΔΠΔ δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ», ανέφερε η υπηρεσία πληροφοριών της χούντας μετά την ανακοίνωση του αιτήματος για ένταλμα σύλληψης για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας εις βάρος της μουσουλμανικής μειονότητας των Ροχίνγκια.

Ο Καρίμ Καν δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι υπάρχουν «εύλογα στοιχεία» που συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι ο στρατηγός Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, ντε φάκτο ηγέτης της Μιανμάρ, ενδέχεται να είναι ποινικά υπεύθυνος για «τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας του εκτοπισμού και της δίωξης τα οποία διαπράχθηκαν εις βάρος των Ροχίνγκια σε περιοχές της Μιανμάρ και του Μπανγκλαντές» το 2016 και το 2017.

Τώρα ομάδα τριών δικαστών θα αποφασίσει αν συμφωνεί με την πρόταση του Καν. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την έκδοση της απόφασής τους, αλλά συνήθως χρειάζονται περίπου τρεις μήνες για την έκδοση ενός εντάλματος σύλληψης.

Περισσότεροι από 730.000 μουσουλμάνοι Ροχίνγκια αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στη Μιανμάρ και να καταφύγουν στο Μπανγκλαντές λόγω των διώξεων του βιρμανικού στρατού, για τις οποίες ο ΟΗΕ έχει δηλώσει ότι είχαν «γενοκτόνο σκοπό».

Η Μιανμάρ, η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας είναι βουδιστές, αρνείται τις κατηγορίες με τον στρατό της χώρας να τονίζει ότι δεν στοχοθετεί αμάχους και ότι διεξήγαγε επιχειρήσεις εναντίον τρομοκρατών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

