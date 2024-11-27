Η Γερμανία αρνείται τους ισχυρισμούς της Μόσχας για κλείσιμο του Perwy Kanal

Το υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε «ψευδή» τον ισχυρισμό της Μόσχας ότι η γερμανική κυβέρνηση έκλεισε το γραφείο του ρωσικού καναλιού «Perwy Kanal» στο Βερολίνο.

«Οι ρωσικοί ισχυρισμοί είναι ψευδείς. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει κλείσει κανένα γραφείο και οι Ρώσοι δημοσιογράφοι μπορούν να μεταδίδουν ελεύθερα και ανεμπόδιστα στη Γερμανία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Κρίστιαν Βάγκνερ, κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες ότι οι ρωσικές αρχές ανακάλεσαν τη διαπίστευση ενός δημοσιογράφου και ενός τεχνικού του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ΑRD στη Μόσχα ως απάντηση για το κλείσιμο του σταθμού στο Βερολίνο.

«Αν ισχύει κάτι τέτοιο, το απορρίπτουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο», δήλωσε ο κ. Βάγκνερ και παρέπεμψε στο κρατίδιο του Βερολίνου, το οποίο, όπως είπε, θα ήταν αρμόδιο εφόσον υπήρχε πρόβλημα με τις άδειες παραμονής των Ρώσων δημοσιογράφων.

«Εάν κάποιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις για άδεια παραμονής, δεν έχει νόημα να εργάζεται ως δημοσιογράφος. Πρέπει κανείς να πληροί τις προϋποθέσεις», πρόσθεσε.

