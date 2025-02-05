Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζητάει πυρηνικά όπλα αν δεν ενταχθεί η χώρα στο ΝΑΤΟ - Πεσκόφ: «Τρέλα»

Την έντονη αντίδραση του Κρεμλίνου προκάλεσαν οι εκκλήσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για προμήθεια πυρηνικών όπλων στη χώρα του ώστε να είναι δυνατόν η υπεράσπισή της.



Εάν η Ουκρανία δεν γίνει σύντομα μέλος του ΝΑΤΟ, θα χρειαστεί έναν άλλο τρόπο για να προστατευθεί στο μέλλον από τη Ρωσία, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος, προτείνοντας την Τρίτη να δοθούν στην Ουκρανία πυρηνικά όπλα ή η Δύση να αναπτύξει τα στρατεύματά της στην επικράτεια της χώρας, εάν δεν ήταν ακόμη έτοιμη να εντάξει την Ουκρανία στη Βορειοανατολική συμμαχία.



Αυτό, όπως τόνισε, θα μπορούσε να αποτρέψει τη Ρωσία από το να εισβάλει ξανά στην Ουκρανία, εάν ο στόχος του Κιέβου να αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους του ΝΑΤΟ -όταν τελειώσει ο πόλεμος- δεν είναι σύντομα εφικτός.



Σε συνέντευξή του στον Βρετανό δημοσιογράφο Πιερς Μόργκαν μέσω διερμηνέα, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι τα πυρηνικά όπλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν επαρκή εγγύηση ασφάλειας για την Ουκρανία εάν το έθνος του δεν ενταχθεί άμεσα στο ΝΑΤΟ.

«Αν η διαδικασία ένταξης στο ΝΑΤΟ παραταθεί για χρόνια ή για δεκαετίες, τότε έχουμε ένα απολύτως δίκαιο ερώτημα: Τι θα μας υπερασπιστεί απέναντι σε αυτό το κακό, για όλο αυτό το διάστημα σε όλη αυτή την πορεία;» ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Ποιο πακέτο υποστήριξης; Ποιοι πύραυλοι; Θα μας δοθούν πυρηνικά όπλα; Τότε ας μας δώσουν πυρηνικά όπλα».



«Δώστε μας πίσω πυρηνικά όπλα. Δώστε μας πυραυλικά συστήματα» επισήμανε.

«Οι εκκλήσεις Ζελένσκι για πυρηνικά προσεγγίζουν την τρέλα»

Οι δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με την παροχή πυρηνικών όπλων στη χώρα του που θα επαρκούσαν για να αμυνθεί κατά της Ρωσίας «προσεγγίζουν την τρέλα», δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ.



«Σε γενικές γραμμές, τέτοιες δηλώσεις, καθώς και όλες οι παρόμοιες δηλώσεις προσεγγίζουν την τρέλα. Υπάρχει ένα καθεστώς μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και ούτω καθεξής», είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης η Ουκρανία κληρονόμησε ένα απόθεμα πυρηνικών όπλων, αλλά εγκατέλειψε το πυρηνικό της οπλοστάσιο το 1994 αφότου έλαβε διαβεβαιώσεις ασφαλείας από τη Ρωσία, τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

