Ουκρανία: Ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος για απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν

Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα έτοιμος για απευθείας διαπραγματεύσεις με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλους ηγέτες για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε το Κρεμλίνο πριν από σχεδόν τρία χρόνια.

Ερωτηθείς από τον βρετανό παρουσιαστή Πιρς Μόργκαν σχετικά με το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης με τον Πούτιν, ο Ζελένσκι απάντησε ότι θα την έκανε «εάν ήταν ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαμε να φέρουμε την ειρήνη στον ουκρανικό λαό και να μη χαθούν άλλες ζωές». Σε αυτήν την περίπτωση, ο Ζελένσκι είπε ότι θα δεχόταν μια συνάντηση με «τέσσερις συμμετέχοντες», χωρίς να διευκρινίσει ποιοι θα ήταν. Ωστόσο, ο παρουσιαστής Πιρς Μόργκαν είχε αναφερθεί νωρίτερα στο ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνέντευξη που παραχώρησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταδόθηκε στο κανάλι «Piers Morgan Uncesored» στο YouTube.

Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο αναζωπύρωσε τα σενάρια για επικείμενες διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Ζελένσκι είχε απορρίψει επανειλημμένως την προοπτική διαπραγματεύσεων, διαμηνύοντας ότι ήθελε να κερδίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία. Σε διάταγμα που είχε υπογράψει τον Οκτώβριο του 2022 είχε αποκλείσει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τη Μόσχα όσο βρίσκεται στην εξουσία ο Πούτιν.

Όμως ο ουκρανικός στρατός δέχεται τεράστια πίεση από τις ρωσικές δυνάμεις οι οποίες προελαύνουν στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Το Κίεβο ανησυχεί μήπως σταματήσει η αμερικανική βοήθεια, καθώς ο Τραμπ είχε επικρίνει προεκλογικά αυτές τις δαπάνες.

Από την πλευρά του, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει πρόσφατα πως είναι έτοιμος για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης στην Ουκρανία, απορρίπτοντας όμως κάθε συζήτηση με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι που – όπως δήλωσε ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου – παραμένει «παράνομα» στην εξουσία.

Επισήμως, το Κρεμλίνο απαιτεί συνθηκολόγηση της Ουκρανίας, να αποκηρύξει την προοπτική ένταξής της στο NATO και η Ρωσία να διατηρήσει τις ουκρανικές περιφέρειες που έχει ανακοινώσει πως προσάρτησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

