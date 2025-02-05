Η Ρωσία χαιρετίζει την άποψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η προσέλκυση της Ουκρανίας προς τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ ήταν ένα θέμα που απασχολεί τη Μόσχα, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Τραμπ είπε τον Ιανουάριο ότι κατανοεί τη ρωσική θέση ότι η Ουκρανία δεν πρέπει να είναι μέρος του ΝΑΤΟ, και κατηγόρησε τον απερχόμενο Δημοκρατικό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για «αλλαγή της θέσης των ΗΠΑ σχετικά με την ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία».

«Ξαφνικά, για πρώτη φορά, ο πρόεδρος Τραμπ, σε μια από τις πρώτες ομιλίες του, επικρίνοντας τη θέση της κυβέρνησης Μπάιντεν για την ουκρανική κρίση, είπε ωμά ότι ένα από τα κύρια λάθη ήταν η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ», είπε ο Λαβρόφ.

«Για πρώτη φορά το πρόβλημα του ΝΑΤΟ αναγνωρίστηκε ως κάτι που οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να συζητήσουν σοβαρά», υποστήριξε ο Λαβρόφ.

Πάντως, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Λαβρόφ αποκάλεσε σαρκαστικά το σχέδιο του Τραμπ να καταλάβει τη Γάζα «εκδήλωση της δυτικής κουλτούρας ακύρωσης».

