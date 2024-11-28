Πούτιν: Αν η Ουκρανία γίνει πυρηνική δύναμη, η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα καταστροφής

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ρωσία υπέστη ελάχιστες ζημιές από τα ουκρανικά πλήγματα στο έδαφός της με τη χρήση αμερικανικών πυραύλων ATACMS μεγαλύτερης εμβέλειας.

Σε δηλώσεις του στην Αστάνα του Καζακστάν, μετά από σύνοδο κορυφής με τους ηγέτες μιας συμμαχίας ασφαλείας πρώην σοβιετικών χωρών, ο Πούτιν πρόσθεσε ότι «αν η Ουκρανία γίνει πυρηνική δύναμη, η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα καταστροφής». Σημειώνεται ότι οι New York Times ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι ορισμένοι δυτικοί αξιωματούχοι πρότειναν στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να δώσει στην Ουκρανία πυρηνικά όπλα πριν αποχωρήσει από την προεδρία.

«Εάν η χώρα (Ουκρανία) με την οποία ουσιαστικά βρισκόμαστε σε πόλεμο τώρα γίνει πυρηνική δύναμη, τι κάνουμε τότε; Σε αυτή την περίπτωση, θα χρησιμοποιήσουμε όλα, θέλω να το τονίσω αυτό, όλα τα μέσα καταστροφής που διαθέτει η Ρωσία. Τα πάντα: δεν θα το επιτρέψουμε. Θα παρακολουθούμε κάθε τους κίνηση. Εάν επίσημα κάποιος μεταφέρει κάτι, τότε αυτό θα σήμαινε παραβίαση όλων των δεσμεύσεων μη διάδοσης (των πυρηνικών)», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πούτιν

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι είναι πρακτικά αδύνατο για την Ουκρανία να παράγει πυρηνικό όπλο, αλλά ότι μπορεί να είναι σε θέση να κατασκευάσει κάποιο είδος «βρώμικης βόμβας», μια συμβατική βόμβα που θα περιέχει ραδιενεργό υλικό. Σε αυτή την περίπτωση, η Ρωσία θα απαντήσει κατάλληλα, είπε. Η Μόσχα έχει επανειλημμένα αναφέρει, χωρίς να παρέχει αποδείξεις, ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια τέτοια συσκευή.

Η Ουκρανία κληρονόμησε πυρηνικά όπλα από τη Σοβιετική Ένωση μετά την κατάρρευσή της το 1991, αλλά τα εγκατέλειψε βάσει μιας συμφωνίας του 1994, του Μνημονίου της Βουδαπέστης, με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας από τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί ότι η κίνηση αυτή άφησε τη χώρα του χωρίς ασφάλεια, αναφέροντας αυτό ως λόγο για τον οποίο θα πρέπει να γίνει δεκτή στο ΝΑΤΟ - κάτι στο οποίο η Μόσχα αντιτίθεται σθεναρά.

Απαντώντας σε ερώτηση για χτυπήματα σε κέντρα λήψης αποφάσεων στην Ουκρανία, δήλωσε ότι «σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, όλα είναι πιθανά».

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για την έναρξη συνομιλιών με την Ουκρανία σχετικά με μια πιθανή ειρηνευτική διευθέτηση, αλλά οι όροι που έθεσε τον Ιούνιο για μια συμφωνία παραμένουν αμετάβλητοι. Υπενθυμίζεται ότι δήλωσε τον Ιούνιο ότι η Ρωσία θα τερμάτιζε τον πόλεμο στην Ουκρανία μόνο εάν το Κίεβο συμφωνούσε να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του για ένατξη στο ΝΑΤΟ και να παραδώσει το σύνολο τεσσάρων επαρχιών που διεκδικεί η Μόσχα (τις οποίες έχει παράνομα προσατήσει η Ρωσία), αιτήματα που το Κίεβο απέρριψε άμεσα ως ισοδύναμα με παράδοση.

Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος επαίνεσε τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ως έμπειρο και έξυπνο πολιτικό, ικανό να βρει λύσεις εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων μεταξύ της Μόσχας και της Δύσης, ενώ διερωτήθηκε αν είναι ασφαλής μετά τις απόπειρες κατά της ζωής του.

«Όσον αφορά τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο (των ΗΠΑ), είναι τελικά ένας ευφυής άνθρωπος, ο οποίος έχει ήδη μεγάλη εμπειρία. Νομίζω ότι θα βρει μια λύση», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο της επίσκεψής του στο Καζακστάν.

Δήλωσε επίσης ότι είχε σοκαριστεί από τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια και τα παιδιά του Τραμπ είχαν επικριθεί από τους πολιτικούς αντιπάλους κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας στις ΗΠΑ.

Rosneft

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε παράλληλα ότι η Γερμανία έχει χρησιμοποιήσει «παράνομα μέτρα» και «απαράδεκτες» μεθόδους στη μεταχείριση των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στη μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγό εταιρεία της Ρωσίας Rosneft.

Το μέλλον των γερμανικών περιουσιακών στοιχείων της Rosneft, τα οποία περιλαμβάνουν μερίδιο 54,17% στο διυλιστήριο PCK Schwedt, είναι ασαφές μετά την ουσιαστική ανάληψη του ελέγχου τους από το Βερολίνο.

Ρούβλι

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού για την πτώση του ρουβλιού τις τελευταίες ημέρες, λέγοντας ότι οι ενίοτε απότομες διακυμάνσεις του ρωσικού νομίσματος σχετίζονται με τις δαπάνες του προϋπολογισμού και τις εποχικές αλλαγές.

Το ρούβλι ανακάμπτει την Πέμπτη μετά την πτώση του κατά περισσότερο από 7% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, περίπου στο όριο των 115 μονάδων στη χθεσινή συνεδρίαση. Η ανάκαμψη ήρθε μετά την παρέμβαση της κεντρικής τράπεζας στην αγορά συναλλάγματος για τη στήριξη του νομίσματος.

«Σε γενικές γραμμές, κατά την άποψή μου, η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος πανικού», είπε.

Ο Πούτιν και άλλοι αξιωματούχοι προσπάθησαν να κατευνάσουν τις ρωσικές χρηματοπιστωτικές αγορές μετά την πτώση του ρουβλιού. Ο υπουργός Οικονομίας Μαξίμ Ρεσέτνικοφ απέδωσε την πτώση στην παγκόσμια ισχύ του δολαρίου.

Όμως αναλυτές και οικονομολόγοι την αποδίδουν εν μέρει στην αύξηση των γεωπολιτικών εντάσεων από τότε που τα δυτικά έθνη επέτρεψαν στην Ουκρανία να εκτοξεύσει τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς της βαθύτερα στο ρωσικό έδαφος την περασμένη εβδομάδα και η Ρωσία απάντησε εκτοξεύοντας έναν νέο πύραυλο στην Ουκρανία. Οι αναλυτές θεωρούν ότι οι νέες αμερικανικές κυρώσεις στην Gazprombank την περασμένη εβδομάδα αποτελούν επίσης ένα παράγοντα για την πτώση του ρουβλιού.

Ο Dmitry Pyanov, επικεφαλής οικονομικών της VTB, δήλωσε ότι οι κυρώσεις στην Gazprombank, έναν κρίσιμο «παίκτη» στις εξαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, προκάλεσαν πανικό στην αγορά συναλλάγματος.

Η Ρωσία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον υψηλό πληθωρισμό και η κεντρική τράπεζα έχει ήδη αυξήσει τα επιτόκια στο 21%, γεγονός που έχει προκαλέσει επικρίσεις από τις επιχειρήσεις που αγωνίζονται με το υπέρογκο κόστος δανεισμού.

«Υπάρχουν εργαλεία που επιτρέπουν την καταπολέμηση του πληθωρισμού χωρίς την αύξηση επιτοκίων», δήλωσε ο Πούτιν. «Αλλά οι ειδικοί της κεντρικής τράπεζας ... είναι αυτοί που θα πρέπει να λάβουν την τελική απόφαση».

Πηγή: skai.gr

