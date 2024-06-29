Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα από τους δυτικούς συμμάχους του να «επιταχύνουν» τις παραδόσεις όπλων στις ουκρανικές δυνάμεις, μετά από νέα φονικά ρωσικά πλήγματα.

«Οι αποφάσεις που έχουμε ανάγκη να ληφθούν πρέπει να επιταχυνθούν. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων σε αυτόν τον πόλεμο σημαίνει απώλεια ανθρώπινων ζωών», τόνισε ο Ζελένσκι, ζητώντας την παράδοση όπλων για την «καταστροφή των εκτοξευτήρων ρωσικών πυραύλων».

Έντεκα άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, από ρωσικά πλήγματα κατά μιας πόλης στην επαρχία Ζαπορίζια και σε χωριά στην επαρχία Ντόνετσκ, στη νότια και ανατολική Ουκρανία.

Επίσης, δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν και πολλά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων πολυκατοικιών, υπέστησαν ζημιές, στους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

