Ουκρανία: Ένας νεκρός, 6 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο

Ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε εννιαώροφη πολυκατοικία στην πόλη Ντνίπρο της κεντρικής Ουκρανίας την Παρασκευή, σκοτώνοντας τουλάχιστον έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους έξι, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ιχορ Κλιμένκο προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί καθώς άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι μέσα στο κτίριο, του οποίου οι τέσσερις πάνω όροφοι κατέρρευσαν συνεπεία της επίθεσης.

Φωτογραφία που δημοσιοποίησε ο κυβερνήτης Σέρχιι Λίσακ στο Telegram και άλλες φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα κατεστραμμένο κτίριο και καπνό να βγαίνει από μια μεγάλη τρύπα στους πάνω ορόφους του.

Ένα μωρό 7 μηνών είναι μεταξύ των τραυματιών, είπε ο Λίσακ. Τρείς άνθρωποι είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους της Ουκρανίας να ενισχύσουν τις προμήθειες σε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να βοηθήσουν τον στρατό να αναχαιτίζει τις τακτικές αεροπορικές επιθέσεις της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.