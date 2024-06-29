Δύο αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση και τραυματίστηκαν σοβαρά σήμερα από διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στη διοργάνωση του συνεδρίου του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στην πόλη Έσεν.

Clashes with police and multiple attacks on AfD party conference members in Germany



The participants of the Alternative for Germany party conference are attacked by 'Antifa' left-wing and environmental activists in the city of Hessen, reports say.



📌Subscribe to @SputnikInt pic.twitter.com/Rwen52Rxpt June 29, 2024

Το συμβάν συνέβη κοντά στην αίθουσα του συνεδρίου: «Άγνωστοι κλώτσησαν δύο αστυνομικούς στο κεφάλι» και συνέχισαν να «τους χτυπούν ενώ βρίσκονταν στο έδαφος». «Σοβαρά τραυματισμένοι», οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, τόνισε η αστυνομία.

🇩🇪Clashes between protesters and police at AFD congress in Germany.



Demonstrators and police have clashed outside the far-right AFD's party conference in the German city of Essen. Several police officers are said to have been injured, two of them seriously.#Essen pic.twitter.com/wSrc7rTtU9 — WORLD AT WAR (@World_At_War_6) June 29, 2024

Στο περιθώριο των διαδηλώσεων κατά της AfD σημειώθηκαν βίαια επεισόδια μεταξύ αυτονομιστών και της αστυνομίας, με αποτέλεσμα 11 αστυνομικοί να τραυματιστούν και δεκάδες άτομα να συλληφθούν, ενώ πολλοί από τους συνέδρους χρειάστηκαν αστυνομική συνοδεία προκειμένου να μεταβούν στον χώρο του συνεδρίου. Ο δήμαρχος του Έσεν Τόμας Κούφεν (CDU) τόνισε ότι στην πόλη «δεν υπάρχει χώρος για μίσος» και πρόσθεσε ότι «σήμερα θέλουμε να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία μας, την ελευθερία, τη διαφορετικότητα και την ανεκτικότητα και να πάρουμε ξεκάθαρη θέση ενάντια στον αποκλεισμό και τον εξτρεμισμό, καθώς σε περιόδους που οι φωνές εκείνων που απορρίπτουν ανοιχτά τη δημοκρατία μας και την ελεύθερη κοινωνία μας γίνονται όλο και πιο δυνατές, είναι καλό να βλέπουμε τόσους πολλούς ανθρώπους να στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα». Στο ίδιο πνεύμα, η πρόεδρος της Συνόδου της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Γερμανίας 'Αννα-Νικόλ Χάινριχ κάλεσε τους πολίτες «να υπερασπιστούν μια ανοιχτή, ανεκτική και δίκαιη κοινωνία και να αντιταχθούν αποφασιστικά στους εχθρούς της δημοκρατίας», ενώ, απευθυνόμενη στα μέλη της AfD, δήλωσε: «Προς όλους τους δεξιούς εξτρεμιστές, όλους τους φασίστες, τους αξιωματούχους της AfD εδώ στο Έσεν σήμερα: Η ανοχή είναι σημαντική, αλλά δεν σημαίνει ότι όλα επιτρέπονται. Όταν πρόκειται για ρητορική μίσους κατά των ανθρώπων, ρατσισμό, αντισημιτισμό και queer εχθρότητα, η συζήτηση έχει τελειώσει. Το μίσος δεν είναι γνώμη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.