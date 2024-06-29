Τουρκία: Μια χώρα μεταξύ Σαρίας και Δημοκρατίας

Ένα βίντεο για τον νόμο της Σαρίας άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου για τον YouTuber Ντάιαμοντ Τέμα, ο οποίος τώρα δέχεται απειλές, ενώ ενδέχεται ακόμη και να συλληφθεί.Είναι η Σαρία ένα καλό νομικό σύστημα; Δύο YouTuber συζήτησαν λάιβ γι' αυτό πριν από μερικές ημέρες και έκτοτε η συζήτησή τους απασχολεί σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Τώρα ωστόσο το κύριο θέμα είναι το κατά πόσο ο YouTuber Ντάιαμοντ Τέμα πρόσβαλε τα θρησκευτικά αισθήματα των πολιτών με τα σχόλιά του για τον προφήτη Μωάμεθ.



Το τουρκικό προεδρικό γραφείο και το υπουργείο Δικαιοσύνης της Τουρκίας πιστεύουν ότι πράγματι τα πρόσβαλε. Εξέδωσαν για τον λόγο αυτό ανακοίνωση ότι ο Ντάιαμοντ Τέμα τελεί υπό έρευνα για «υποκίνηση του λαού» και «βλασφημία», καθώς και ότι έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον 30χρονο.



Ποινικό αδίκημα ή ελευθερία έκφρασης;



Ο Τούρκος YouTuber από την άλλη πλευρά επιχείρησε σε διάφορα βίντεο που ακολούθησαν να εξηγήσει ότι δεν διέπραξε κανένα αδίκημα και ότι απλώς διάβασε τις παραδόσεις για τους προφήτες: «Δεν τίθεται κανένα ζήτημα, ούτε νομικό ούτε ηθικό», επανέλαβε.



Το περιστατικό δείχνει για ακόμη μία φορά πόσο βαθιά διχασμένη είναι η τουρκική κοινωνία: Κάποιοι θεωρούν ότι όλα όσα είπε ο Ντάιαμοντ Τέμα εμπίπτουν στην ελευθερία της έκφρασης. Άλλοι ισχυρίζονται ότι βλασφήμησε κατά τον Μωάμεθ, πληγώνοντας έτσι τα θρησκευτικά αισθήματα των πολιτών.



Τι συνέβη όμως ακριβώς;



Στην επίμαχη εκπομπή στο YouTube, ο Ντάιαμοντ Τέμα, ένας αγνωστικιστής και κοσμικός Τούρκος με ρίζες από την Αλβανία, συνομίλησε με τον συντηρητικό και εθνικιστή influencer Άσριν Τοκ. Ο Τοκ πιστεύει ότι ο νόμος της Σαρίας είναι ένα σύστημα καλύτερο από τη Δημοκρατία. Η συζήτηση διήρκεσε πάνω από δύο ώρες και τα θέματά της ήταν διάφορα: Από τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις μειονότητες στη χώρα, μέχρι τη Δημοκρατία και την ισότητα των δύο φύλων.



Επιπλέον συζήτησαν και για τον γάμο του Μωάμεθ με την τελευταία σύζυγό του, την Αΐσα. Σύμφωνα με ισλαμικές πηγές αυτή ήταν μόλις έξι ετών κατά τον αρραβώνα της με τον Μωάμεθ, ενώ τη στιγμή του γάμου ήταν εννέα ετών. «Πιστεύεις ότι ο Μωάμεθ παντρεύτηκε όντως ένα εξάχρονο κορίτσι; Σύμφωνα με τη Σαρία, ένας μουσουλμάνος επιτρέπεται να παντρευτεί ένα εξάχρονο κορίτσι, πιστεύεις ότι είναι σωστό αυτό;» είπε στον συνομιλητή του ο Τέμα.



Και αυτό ήταν αρκετό για να ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων εναντίον του. Από τότε κυκλοφόρησαν εκατομμύρια απειλές θανάτου στο διαδίκτυο, οι οποίες στοχοποιούν τον YouTuber και την οικογένειά του. Ο ίδιος δηλώνει απογοητευμένος, ειδικά μετά την παρέμβαση του Τούρκου υπουργού Δικαιοσύνης: «Είναι και δικός μου υπουργός, θα έπρεπε να προστατεύει και τα δικά μου δικαιώματα» είπε ο Τέμα.



Υπό τις παρούσες συνθήκες ο Ντάιαμοντ Τέμα θα παραμείνει για την ώρα στην Αλβανία, ενώ σκοπεύει να ταξιδέψει πίσω στην Τουρκία όταν η κατάσταση θα έχει πια ηρεμήσει.



Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου

