Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετέχουν σήμερα στη μεγάλη ετήσια πορεία πορεία υπερηφάνειας Paris Pride στο Παρίσι, με τις ομάδες για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ να εκφράζουν φόβους για άνοδο των διακρίσεων αν η ακροδεξιά επικρατήσει στις βουλευτικές εκλογές.

Οι Γάλλοι προσέρχονται αύριο στις κάλπες για τον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός (RN) να έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίζει την πρώτη θέση και να αναλαμβάνει την εξουσία στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση Ο δεύτερος γύρος θα διεξαχθεί την άλλη Κυριακή 7 Ιουλίου.

J’aime bien la musique qui passe sur le char des Ecologistes à la pride de Paris. 🌈✊ pic.twitter.com/ceG9ktjJvY — Cory Le Guen ⏚ (@coryleguen) June 29, 2024

Ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν έστειλε χθες στην αστυνομία και τις τοπικές αρχές επιστολή ζητώντας ενίσχυση των μέτρων της ασφάλειας γύρω από εκδηλώσεις της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου του Paris Pride, υπογραμμίζοντας ότι έχουν αυξηθεί τα περιστατικά διακρίσεων και ο «πολιτικός και κοινοτικός ανταγωνισμός» που ενδέχεται να στοχεύσουν τέτοιες εκδηλώσεις.

Οι αρχές ανέμεναν 50.000 έως 80.000 συμμετέχοντες, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

Η οργάνωση προάσπισης δικαιωμάτων Inter-LGBT και άλλες οργανώσεις δικαιωμάτων κάλεσαν τους πολίτες να διαδηλώσουν μαζικά σήμερα για να δείξουν την αντίθεσή τους σε ακροδεξιές ιδέες και να προστατεύσουν τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ .

Από το μεσημέρι, ένα πλήθος νέων ανθρώπων συγκεντρώθηκε σε μια συνοικία στο βόρειο Παρίσι, φωνάζοντας σε εορταστική ατμόσφαιρα συνθήματα όπως «ας ψηφίσουμε για τα δικαιώματά μας», «βάλε γκλίτερ στη ζωή σου», «ο αγώνας μου, η υπερηφάνεια μου». «ενάντια στη τρανσφοβίας».

Η πορεία αναμένεται να φτάσει στην Πλατεία Δημοκρατίας στην καρδιά της πρωτεύουσας όπου έχει διοργανωθεί συναυλία.

«Το μίσος αυξάνεται. Υπάρχουν μηνύματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που καλούν ανθρώπους να παρέμβουν στη διαδήλωση», δήλωσε στο Reuters νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο πρόεδρος των Inter-LGBT, Τζέιμς Λεπερλιέ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι από τότε που το RN σημείωσε μεγάλη εκλογική νίκη στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, έχει αυξηθεί η ρητορική μίσους και οι πράξεις βίας. Οι διοργανωτές της πορείας στο Παρίσι έχουν διπλασιάσει τον αριθμό των εθελοντών που είναι αρμόδιοι με την ασφάλεια, σύμφωνα με τον Λεπερλιέ.

Η Drag queen Σιμόν ντε Μπουλβάρ είπε στο Reuters στην εκδήλωση στο Παρίσι: «Φοβόμαστε, φοβόμαστε για την πρόσβασή μας στην υγειονομική περίθαλψη, για την καθημερινή μας ασφάλεια».

«Η ομοφοβική, η τρανσφοβική βία είναι ανυπόφορη», πρόσθεσε.

Το RN δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Το κόμμα, το οποίο είναι συντηρητικό και αντιμεταναστευτικό, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν έχει δεσμούς με βίαιες ακροδεξιές ομάδες. Το RN καταψήφισε νομοθεσία που δίνει περισσότερα δικαιώματα στις ομάδες ΛΟΑΤΚΙ, τόσο στην γαλλική Εθνοσυνέλευση όσο και στο Ευρωκοινοβούλιο.

