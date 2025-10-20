Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θα παραστεί στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες

Αμέσως μετά, ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα ταξιδέψει στο Λονδίνο, όπου την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των συμμάχων του Κιέβου

Βολοντίμιρ Ζελένσκι ομιλία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να μεταβεί στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Πέμπτη, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επικεντρωθούν σε ζητήματα που αφορούν την άμυνα της Ευρώπης και της Ουκρανίας. Αμέσως μετά, ο Ζελένσκι θα ταξιδέψει στο Λονδίνο, όπου την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της «Συμμαχίας των προθύμων», δηλαδή των συμμάχων του Κιέβου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουκρανία Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark