Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να μεταβεί στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Πέμπτη, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επικεντρωθούν σε ζητήματα που αφορούν την άμυνα της Ευρώπης και της Ουκρανίας. Αμέσως μετά, ο Ζελένσκι θα ταξιδέψει στο Λονδίνο, όπου την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της «Συμμαχίας των προθύμων», δηλαδή των συμμάχων του Κιέβου.

Πηγή: skai.gr

