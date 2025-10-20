Μεγάλη πίεση έχει ξεκινήσει να δέχεται η Τουρκία, μετά την απόφαση του συμβουλίου των υπουργών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο, που βάζει «στενό κορσέ» στη γείτονα χώρα, ούτως ώστε να μη διακινεί ρωσικό πετρέλαιο στον αγωγό της, τον TurkStream.



Όπως αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ, κάθε ποσότητα που θα φεύγει μέσω Τουρκίας θα θεωρείται εκ των προτέρων ρωσικό. Αυτό σημαίνει πως θα απαγορεύεται η διέλευση και θα πρέπει να αποδεικνύει η Τουρκία, αλλά και ο εισαγωγέας, ότι δεν είναι ρωσικό, για να προχωρά προς τους αγωγούς στα Βαλκάνια και προς τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ουγγαρία και η Σλοβενία, που, φυσικά, αντέδρασαν με την απόφαση.



Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά. Η Τουρκία από το 2022 βγάζει πολλά λεφτά, από τη διέλευση του ρωσικού αερίου. Σταδιακά άρχισαν να φεύγουν αγωγοί από τη μέση και έτσι κατέληξε η μοναδική δίοδος προς τα Βαλκάνια και την ανατολική Ευρώπη να γίνεται μέσω του TurkStream.

Πρόκειται για μία στοχευμένη κίνηση προκειμένου να πλήξει τη Ρωσία, η οποία, ωστόσο, χτυπά οικονομικά την Τουρκία, ενώ διαταράζει και τις γεωστρατηγικές ισορροπίες.

