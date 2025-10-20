Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι με Μακρόν - «Να ασκήσουμε το σωστό είδος πίεσης στη Ρωσία»

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν είχε σήμερα, Δευτέρα ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ: «Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να ωθήσουμε την κατάσταση προς τον τερματισμό του πολέμου και το πιο σημαντικό είναι να αξιοποιήσουμε πλήρως κάθε ευκαιρία και να ασκήσουμε το σωστό είδος πίεσης στη Ρωσία. Η πίεση σε αυτόν που ξεκίνησε τον πόλεμο είναι το κλειδί για μια λύση. Ο Εμανουέλ και εγώ συζητήσαμε όλες τις τρέχουσες διπλωματικές πτυχές και τις πρόσφατες επαφές μας με τους εταίρους. Είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη. Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στο εγγύς μέλλον».

I spoke with President of France @EmmanuelMacron. Now is the right moment to push the situation toward ending the war, and the most important thing is to fully seize every opportunity and apply the right kind of pressure on Russia. Pressuring the one who started the war is the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2025

