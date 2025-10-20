Πεσκόφ: Μια τριμερής συνάντηση με τη συμμετοχή του Ζελένσκι είναι δυνατή

Παρότι δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες σχετικά με την επερχόμενη σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη, ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι μια τριμερής συνάντηση με τη συμμετοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι δυνατή.

Στη σύνοδο κορυφής της Βουδαπέστης, η Ρωσία ελπίζει να προωθήσει μια ειρηνική διευθέτηση στην Ουκρανία και να συζητήσει τις διμερείς σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σημείωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας. «Πρώτον, θα θέλαμε να σημειώσουμε κάποια πρόοδο στην πορεία της διευθέτησης του ουκρανικού ζητήματος. Και να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη συνάντηση για να συζητήσουμε τις διμερείς μας σχέσεις» είπε.

«Η Μόσχα θα συνεχίσει να επικοινωνεί με την Ουάσινγκτον για την ουκρανική διευθέτηση. Σοβαρή προεργασία βρίσκεται σε εξέλιξη» σημείωσε ο Πεσκόφ.

Όπως ανέφερε, οι καλές σχέσεις του Πούτιν και του Τραμπ με τον Όρμπαν συνέβαλαν στην επιλογή της Βουδαπέστης ως τόπου διεξαγωγής της συνόδου κορυφής.

Οι θέσεις της Ρωσίας και του Πούτιν για μια ειρηνική διευθέτηση είναι συνεπείς και γνωστές, υποστήριξε, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

Η Μόσχα, ανέφερε, «θεωρεί τις αντιφατικές δηλώσεις του Κιέβου ως μη συμβάλλουσες σε μια ειρηνική διευθέτηση, αλλά μάλλον περιπλέκουν τη διαδικασία».

Συνεργασία με το Ιράν

Ο Ρώσος αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι Ρωσία είναι έτοιμη να επεκτείνει τη συνεργασία με το Ιράν σε όλους τους τομείς. «Η Δύση δεν έχει λόγους να ασκήσει υπερβολική πίεση στο κυρίαρχο Ιράν» σημείωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, «η κατάσταση με το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα είναι πολύ περίπλοκη και η μη εποικοδομητική στάση της ΕΕ μόνο την επιδεινώνει».

Σημειώνεται ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι θα συμμετάσχει μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε κρίσιμες συνομιλίες στην Ουγγαρία, εάν κληθεί.

