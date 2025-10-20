Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα ως επιτυχία που απέφερε πρόοδο στην απόκτηση νέων συστημάτων αεράμυνας, σε αντίθεση με τις αναφορές ότι ο Τραμπ τον επέπληξε στον Λευκό Οίκο.

Σε σχόλια που έγιναν στα μέσα ενημέρωσης την Κυριακή, αρχικά ανεπίσημα, αλλά εγκρίθηκαν για δημοσίευση τη Δευτέρα, ο Ουκρανός ηγέτης χαρακτήρισε το μήνυμα του Τραμπ στη συνάντηση, η οποία έληξε με τον Τραμπ να ζητά κατάπαυση του πυρός, με τις αντίπαλες δυνάμεις να βρίσκονται στη θέση τους, ως «θετικό».

Ως αποτέλεσμα της επίσκεψης στην Ουάσινγκτον, η Ουκρανία προετοιμάζει τώρα μια σύμβαση για την αγορά 25 συστημάτων αεράμυνας Patriot, μια σημαντική ενίσχυση στην άμυνά της έναντι των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων, τόνισε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι έκανε τις δηλώσεις πριν το Reuters και άλλοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί αναφέρουν ότι ο Τραμπ είχε πιέσει τον Ζελένσκι να παραδώσει εδάφη κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, την οποία πηγές περιέγραψαν ως πιο τεταμένη από ό,τι είχε αρχικά αποκαλυφθεί.

«Το μήνυμα του Τραμπ είναι θετικό»

«Μετά από πολλούς γύρους συζητήσεων για περισσότερες από δύο ώρες με (Τραμπ) και την ομάδα του, το μήνυμά του, κατά την άποψή μου, είναι θετικό: ότι βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της ζητούν εδώ και καιρό άμεση κατάπαυση του πυρός με στρατεύματα στη θέση τους, ενώ η Μόσχα έχει απαιτήσει από την Ουκρανία να παραχωρήσει περαιτέρω εδάφη πριν σταματήσει τις μάχες.

Ο Ζελένσκι δεν διευκρίνισε πόσο κοντά είχε φτάσει η Ουκρανία στην υπογραφή της σύμβασης για τους 25 Patriot, αλλά είπε ότι αφιερώθηκε πολύς χρόνος στο ταξίδι του συζητώντας το θέμα, συμπεριλαμβανομένης και της απευθείας συνάντησης με τον Τραμπ.

Ο Ζελένσκι δεν πέτυχε τον διακηρυγμένο στόχο του να πείσει την Ουάσινγκτον να παράσχει στην Ουκρανία πυραύλους κρουζ Tomahawk για επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς εντός της Ρωσίας. Ο Ζελένσκι είπε ότι πίστευε ότι αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι ο Τραμπ δεν ήθελε να κάνει βήματα που θα εξόργιζαν τον Βλαντιμίρ Πούτιν λίγο πριν από τη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο στη Βουδαπέστη.

Ο Ζελένσκι έχει περάσει έξι μήνες προσπαθώντας να βελτιώσει τη σχέση του με τον Τραμπ από την καταστροφική συνάντηση του Φεβρουαρίου, στην οποία ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επέπληξαν τον Ουκρανό ηγέτη μπροστά σε κάμερες στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Ο Ζελένσκι επέστρεψε στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή για να συναντήσει τον Τραμπ, μια μέρα αφότου ο Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν.

«Πήγε αρκετά άσχημα»

Τρεις πηγές περιέγραψαν τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι ως τεταμένη, με τον Τραμπ να χρησιμοποιεί επανειλημμένα βωμολοχίες.

«Πήγε αρκετά άσχημα», σχολίασε για τη συνάντηση μία από τις πηγές. «Το μήνυμα ήταν: "Η χώρα σας θα παγώσει και η χώρα σας θα καταστραφεί"» αν η Ουκρανία δεν κάνει συμφωνία με τη Ρωσία.

Ήταν η τελευταία μετατόπιση θέσεων για τον Τραμπ, ο οποίος έλεγε εδώ και μήνες ότι η Ουκρανία πρέπει να παραχωρήσει εδάφη για να κάνει ειρήνη, μόνο και μόνο για να χαρακτηρίσει τον περασμένο μήνα τη Ρωσία ως «χάρτινη τίγρη» και να πει ότι η Ουκρανία θα μπορούσε ενδεχομένως να κερδίσει πίσω όλη της τη γη.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν σχεδιάζουν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία, ένα μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ που διατηρεί θερμές σχέσεις με τη Μόσχα καθόλη τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι επέκρινε την επιλογή του τόπου διεξαγωγής, υπονοώντας ότι η εσωτερική πολιτική σκηνής της Ουγγαρίας έπαιξε ρόλο στην επιλογή: «Μιλάμε για ειρήνη στην Ουκρανία, όχι για εκλογές στην Ουγγαρία» παρατήρησε. Ωστόσο, δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμος να συμμετάσχει στις συνομιλίες εάν κληθεί, με τη Μόσχα τη Δευτέρα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στο σενάριο αυτό.

