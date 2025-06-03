Ολοένα περισσότερες χώρες ακροβατούν μεταξύ οριακών πλειοψηφιών και αστάθειας. Η Ολλανδία οδεύει σε εκλογές μετά την αποχώρηση Βίλντερς από την κυβέρνηση - ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ στη Χάγη.Το μεταναστευτικό προκαλεί τριγμούς και νέα δεδομένα σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Αναδεικνύεται σε παράγοντα που κρίνει εκλογές, δίνει κατεύθυνση στα πολιτικά προγράμματα και εσχάτως οδηγεί κυβερνήσεις σε κατάρρευση και κοινωνίες σε διχασμό.

Οι εξελίξεις στην Ολλανδία τις τελευταίες ώρες είναι καταιγιστικές και επιβεβαιώνουν την παραπάνω τάση - και πάλι στα σύνορα με τη Γερμανία, η οποία επίσης εφαρμόζει μια σκληρή γραμμή επαναπροωθήσεων.Από την Πολωνία μέχρι τη Γαλλία, το μεταναστευτικό και οι ροές αιτούντων άσυλο στα σύνορα καθορίζουν την πολιτική ατζέντα.

Μετά την αποχώρηση από την ολλανδική κυβέρνηση του ακροδεξιού Γκέερτ Βίλντερς, ηγέτη του ξενοφοβικού, αντιμουσουλμανικού «Κόμματος για την Ελευθερία» (κόμματος που έχει αντιστοιχίες με την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία και το οποίο κλήθηκε να αναλάβει κυβερνητικό ρόλο στην τετρακομματική κυβέρνηση της Ολλανδίας), η Ολλανδία οδηγείται σε πρόωρες εκλογές. Ο Ντικ Σχόοφ συνεχίζει να κυβερνά ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός τη χώρα, μέχρι την διεξαγωγή εκλογών.

«Αντιμετωπίζουμε πρωτόγνωρες προκλήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και περισσότερο από ποτέ απαιτείται αποφασιστικότητα για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της χώρας, καθώς και για την οικονομία μας σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ραγδαία», ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του ο Ολλανδός πρωθυπουργός, ανακοινώνοντας την αποχώρηση των υπουργών του κόμματος Βίλντερς από την κυβέρνηση, χωρίς να ορίζει ακόμη την ημερομηνία διεξαγωγής πρόωρων εκλογών.

Η «αυστηρότερη πολιτική ασύλου»

«Καμία συνυπογραφή των σχεδίων μας για το άσυλο, καμία προσαρμογή της κυβερνητικής συμφωνίας. Το Κόμμα για την Ελευθερία αποχωρεί από την κυβέρνηση». Με αυτήν τη λιτή ανακοίνωση μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ανακοίνωσε από την πλευρά του ο Βίλντερς τον τερματισμό της συμμετοχής του στην ολλανδική κυβέρνηση.

Για τον ίδιο υπάρχει τεράστια απογοήτευση στους κόλπους των ψηφοφόρων και των στελεχών του κόμματος για την αποτυχία της κυβέρνησης Σχόοφ να υλοποιήσει «την σκληρότερη πολιτική ασύλου στην ιστορία», κάτι για το οποίο ο Βίλντερς είχε δεσμευθεί προσωπικά στους ψηφοφόρους του, συναινώντας να εισέλθει στον κυβερνητικό συνασπισμό μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 2023.

Σύμφωνα με το «πλάνο δέκα σημείων» του Βίλντερς, μεταξύ άλλων προβλεπόταν το κλείσιμο των ολλανδικών συνόρων για αιτούντες άσυλο (κάτι που προσπαθεί να περάσει και η νέα γερμανική κυβέρνηση Mερτς), αυστηρότεροι συνοριακοί έλεγχοι και απελάσεις ατόμων με διπλή υπηκοότητα που διαπράττουν εγκλήματα.

Σημειωτέον ότι στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2023 το κόμμα του Βίλντερς είχε αναδειχθεί πρώτο με 23% και με μια σκληρή αντιμεταναστευτική-αντιμουσουλμανική ατζέντα. Στη συνέχεια αναγκάστηκε να συμπράξει με άλλα τρία κόμματα για τον σχηματισμό κυβέρνησης, προτείνοντας για το πρωθυπουργικό αξίωμα τον ανεξάρτητο Ντικ Σχόοφ.

Αδιέξοδο λίγο πριν τη Σύνοδο της Χάγης

Η κυβερνητική κρίση στην Ολλανδία έρχεται όμως και σε μια κομβική στιγμή για τη χώρα, την Ευρώπη και τον κόσμο, ενώ πρόκειται να φιλοξενήσει τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη από τις 24 μέχρι και τις 26 Ιουνίου. Ένα στοίχημα τόσο για την Ολλανδία όσο και για τον Ολλανδό ΓΓ του ΝΑΤΟ και πρώην πρωθυπουργό της χώρας Μαρκ Ρούτε.

Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ αναμένονται σημαντικές αποφάσεις που θα καθορίσουν την τροχιά της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας τα επόμενα χρόνια. Αναμένεται να συμφωνηθεί η αύξηση των αμυντικών δαπανών για τα κράτη-μέλη της έως και 5% καθώς επίσης να προσδιοριστεί ο τρόπος συνέχισης της στρατιωτικής στήριξης στην Ουκρανία, την ώρα που το Κίεβο εξαπολύει επιθέσεις σε μεγάλο βάθος εντός της ρωσικής επικράτειας και είναι σε εξέλιξη διεργασίες για ενδεχόμενες συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός.

Πηγές: DW, dlf, tagesschau.de

Πηγή: Deutsche Welle

