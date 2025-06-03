Γκουτέρες: Η είσοδος της ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει να αποκατασταθεί στη Γάζα

"Για άλλη μια φορά, γινόμαστε μάρτυρες αδιανόητων απωλειών ζωής στη Γάζα", αναφέρει σε γραπτή ενημέρωσή του ο ΟΗΕ για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ "καταδικάζει την απώλεια ζωών και τον τραυματισμό Παλαιστινίων που αναζητούν βοήθεια στη Γάζα".

"Είναι απαράδεκτο. Άμαχοι διακινδυνεύουν - και σε αρκετές περιπτώσεις χάνουν - τη ζωή τους για να πάρουν τρόφιμα. Οι Παλαιστίνιοι έχουν το θεμελιώδες δικαίωμα στην επαρκή τροφή και στην απαλλαγή από την πείνα", τονίζεται.

Ο Γενικός Γραμματέας συνεχίζει να ζητεί την άμεση και ανεξάρτητη διερεύνηση αυτών των γεγονότων και την απόδοση ευθυνών στους δράστες.

"Οι βασικές ανάγκες του πληθυσμού στη Γάζα είναι τεράστιες και δεν ικανοποιούνται. Το Ισραήλ έχει σαφείς υποχρεώσεις βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου να συμφωνεί και να διευκολύνει την ανθρωπιστική βοήθεια για όλους τους αμάχους που την έχουν ανάγκη", αναφέρει ο ΟΗΕ.

Η ανεμπόδιστη είσοδος της ανθρωπιστικής βοήθειας, τονίζεται, πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως. Πρέπει να επιτραπεί στον ΟΗΕ να εργαστεί με ασφάλεια και προστασία υπό συνθήκες πλήρους σεβασμού των ανθρωπιστικών αρχών.

Επίσης ο ΟΗΕ υπογραμμίζει ότι "όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και άνευ όρων".

Ο Γενικός Γραμματέας συνεχίζει να ζητεί άμεση μόνιμη και βιώσιμη κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.