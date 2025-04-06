Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της Τουρκίας πραγματοποίησε σήμερα, Κυριακή 6 Απριλίου, στην 'Αγκυρα έκτακτο συνέδριο, στη σκιά της σύλληψης του δημάρχου Κωνσταντινούπολης και υποψηφίου του κόμματος για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Το συνέδριο επιβεβαίωσε την επανεκλογή του μοναδικού υποψηφίου Οζγκιούρ Οζέλ στην προεδρία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Οζέλ έλαβε 1.171 ψήφος σε σύνολο 1.276 ψηφισάντων συνέδρων. Παράλληλα, διεξήχθησαν εκλογές και για τα 181 μέλη του Συμβουλίου του κόμματος.

«Σήμερα, η Τουρκία κυβερνάται από μια χούντα που φοβάται τις εκλογές, φοβάται τον αντίπαλό της, φοβάται τον λαό. Ο Ταγίπ Ερντογάν δεν είναι ένας πρόεδρος που έχει μαζί του την υποστήριξη του λαού. Αλλά έχει μετατραπεί σε έναν αρχηγό χούντας που στοχοποιεί όσους μπορούν να τον ανταγωνιστούν» δήλωσε, μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Οζγκιούρ Οζέλ.

Κάλεσε επίσης τον πρόεδρο Ερντογάν να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές και να αντιμετωπίσει στην κάλπη τον Εκρέμ Ιμάμογλου: «Αν έχει το θάρρος θα δεχτείς (σ.σ. πρόωρες εκλογές), αν θέλεις την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, το συντομότερο. Αν πεις ότι «όχι, δεν προλαβαίνω» τότε στο μισό της θητείας σου, το αργότερο το Νοέμβριο, θα βγεις και θα αντιμετωπίσεις τον υποψήφιό μας».

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου έστειλε στο συνέδριο επιστολή, στην οποία αναφέρει ότι «αυτοί που επιχείρησαν πραξικόπημα κατά της δημοκρατικής ζωής και της λαϊκής βούλησης έβαλαν τη χώρα μας σε βαθιά κρίση νομιμότητας». Στην αίθουσα του συνεδρίου δεσπόζουσα θέση είχε το κενό κάθισμα που έφερε το όνομα του φυλακισμένου δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου.

Το έκτακτο συνέδριο ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, στις 21 Μαρτίου, τρεις ημέρες μετά την σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου, εν μέσω έντονων ανησυχιών ότι η εισαγγελική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και εις βάρος του κόμματος -πέραν του δημάρχου- ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε καθαίρεση της ηγεσίας του και τον διορισμό διαχειριστή. Σε μία προσπάθεια να αποτρέψει το ενδεχόμενο αυτό, ο Οζέλ αποφάσισε να οδηγήσει το κόμμα του σε έκτακτο συνέδριο.

Η εισαγγελική έρευνα αφορά τις καταγγελίες περί δωροδοκίας συνέδρων στο τελευταίο συνέδριο του CHP, τον Νοέμβριο του 2023, καταγγελίες έλαβαν ευρείες διαστάσεις όσον αφορά το νομικό και πολιτικό τους σκέλος όταν τις υιοθέτησε εμμέσως και ο τέως πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος σε τηλεοπτική εκπομπή ζήτησε εξηγήσεις από τον Οζγκιούρ Οζέλ.

Στην 'Αγκυρα βρέθηκαν ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας εκπροσωπώντας στο συνέδριο του CHP το Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES).

Μετά την εκλογή του προέδρου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας με μαζική συμμετοχή μπροστά από το «Πολιτιστικό Κέντρο Ναζίμ Χικμέτ», όπου έλαβε χώρα το συνέδριο. Απευθυνόμενος στο πλήθος που συγκεντρώθηκε ο Οζγκιούρ Οζέλ επανέλαβε την έκκλησή του για εμπορικό μποϊκοτάζ προϊόντων και υπηρεσιών από εταιρείες η ιδιοκτησία των οποίων στηρίζει την κυβέρνηση.

Ζήτησε επίσης εκ νέου τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, καλώντας τους πολίτες να υπογράψουν το ψήφισμα που προωθεί το κόμμα του υπέρ του Ekrem İmamoğlu και της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Ο ηγέτης του CHP είπε ότι μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί 7.200.000 υπογραφές. Στόχος του CHP είναι να συγκεντρώσει περισσότερες από 28 εκατομμύρια υπογραφές, περισσότερες από τις ψήφους που έλαβε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις εκλογές του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

