«Πολιτική ανηθικότητα»: Αντίδραση του εκπροσώπου του Ερντογάν στον χαρακτηρισμό του CHP «αρχηγός χούντας»

"Η Τουρκία κυβερνάται από μια χούντα που φοβάται τις εκλογές (...) φοβάται τον λαό. Ο Ερντογάν δεν είναι ένας πρόεδρος που έχει μαζί του τον λαό"

Τουρκία: Αντίδραση του εκπροσώπου του Ερντογάν στον χαρακτηρισμό «αρχηγός χούντας»

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν, αντέδρασε έντονα στον χαρακτηρισμό «αρχηγό χούντας» που έκανε για τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP).

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Φαχρετίν Αλτούν αναφέρει μεταξύ άλλων: «Είναι τουλάχιστον πολιτική ανηθικότητα και αμετροέπεια εκ μέρους εκείνων που η πολιτική ιστορία τους βρίθει από πραξικοπήματα και αντιδημοκρατικές επεμβάσεις να απευθύνονται με ανήθικες και ανεκδιήγητες προσβολές, όπως "επικεφαλής χούντας", προς τον πρόεδρο μας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στη βούληση του έθνους και πολέμησε αποφασιστικά εναντίον των κέντρων πολιτικής κηδεμονίας».

Ο πρόεδρος του CHP Οζγκιούρ Οζέλ, κατά την ομιλία του στο έκτακτο συνέδριο του κόμματος στην 'Αγκυρα δήλωσε μεταξύ άλλων: «Σήμερα η Τουρκία κυβερνάται από μια χούντα που φοβάται τις εκλογές, φοβάται τον αντίπαλό της, φοβάται τον λαό. Ο Ταγίπ Ερντογάν δεν είναι ένας πρόεδρος που έχει μαζί του την υποστήριξη του λαού. Αλλά έχει μετατραπεί σε έναν αρχηγό χούντας που στοχοποιεί όσους μπορούν να τον ανταγωνιστούν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

