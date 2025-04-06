Τουρκία: Αντίδραση του εκπροσώπου του Ερντογάν στον χαρακτηρισμό «αρχηγός χούντας»

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν, αντέδρασε έντονα στον χαρακτηρισμό «αρχηγό χούντας» που έκανε για τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP).

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Φαχρετίν Αλτούν αναφέρει μεταξύ άλλων: «Είναι τουλάχιστον πολιτική ανηθικότητα και αμετροέπεια εκ μέρους εκείνων που η πολιτική ιστορία τους βρίθει από πραξικοπήματα και αντιδημοκρατικές επεμβάσεις να απευθύνονται με ανήθικες και ανεκδιήγητες προσβολές, όπως "επικεφαλής χούντας", προς τον πρόεδρο μας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στη βούληση του έθνους και πολέμησε αποφασιστικά εναντίον των κέντρων πολιτικής κηδεμονίας».

Ο πρόεδρος του CHP Οζγκιούρ Οζέλ, κατά την ομιλία του στο έκτακτο συνέδριο του κόμματος στην 'Αγκυρα δήλωσε μεταξύ άλλων: «Σήμερα η Τουρκία κυβερνάται από μια χούντα που φοβάται τις εκλογές, φοβάται τον αντίπαλό της, φοβάται τον λαό. Ο Ταγίπ Ερντογάν δεν είναι ένας πρόεδρος που έχει μαζί του την υποστήριξη του λαού. Αλλά έχει μετατραπεί σε έναν αρχηγό χούντας που στοχοποιεί όσους μπορούν να τον ανταγωνιστούν».

Ana muhalefet lideri, kendi partisi içerisindeki hizip savaşlarını perdelemek, parti tabanının tepkisini bastırmak, yolsuzluk ve şaibe iddialarını görünmez kılmak için her türlü çarpıtma, manipülasyon ve iftira yöntemine başvurmaktadır. Toplumu kutuplaştırmak, siyaset kurumunu… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 6, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.