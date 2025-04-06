Ισραήλ: Αποκάλυψε έγγραφο της Χαμάς του 2021 

Έναυσμα πολέμου; Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς αποκάλυψε την Κυριακή ένα έγγραφο που φέρεται να δείχνει ότι τον Ιούνιο του 2021 οι τότε ηγέτες της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ και Μοχάμεντ Ντέιφ έστειλαν επιστολή στον διοικητή της Δύναμης Quds των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) Εσμαΐλ Καανί ζητώντας υποστήριξη για τα σχέδια της τρομοκρατικής ομάδας για εισβολή στο Ισραήλ, τα οποία τελικά εκτελέστηκαν στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Παρουσιάζω εδώ για πρώτη φορά ένα έγγραφο, το οποίο βρέθηκε στις σήραγγες ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς στη Γάζα, το οποίο αποδεικνύει μια άμεση σχέση μεταξύ του Ιράν και των Γιαχία Σινουάρ και Μοχάμεντ Ντέιφ ως μέρος της υποστήριξης της Τεχεράνης στο σχέδιο της Χαμάς για την καταστροφή του Ισραήλ» τόνισε ο Κατς σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

«Στο έγγραφο, ζητούν από τον διοικητή της Δύναμης Quds του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης να τους μεταφέρει 500 εκατομμύρια δολάρια για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ», είπε.

שר הביטחון חשף התכתבויות בין איראן לסינוואר: "ביקשו 500 מיליון דולר להשמדת ישראל - וקיבלו"@ndvori pic.twitter.com/IzEQgcupdq — החדשות - N12 (@N12News) April 6, 2025

Το έγγραφο δείχνει ότι η Χαμάς απαιτούσε 20 εκατομμύρια δολάρια τον μήνα από το Ιράν για δύο χρόνια, για να επιτύχει αυτούς τους μεγάλους στόχους, «μέσω των οποίων θα αλλάξουμε το πρόσωπο του κόσμου».

«Είμαστε βέβαιοι ότι μέχρι το τέλος αυτών των δύο ετών, ή κατά τη διάρκειά τους, αν θέλει ο Θεός, θα ξεριζώσουμε αυτήν την τερατώδη οντότητα και θα τελειώσουμε αυτή τη σκοτεινή περίοδο στην ιστορία του έθνους μας», αναφέρεται στην επιστολή.

O επικεφαλής της Παλαιστινιακής Μεραρχίας στους IRGC, «δέχτηκε το αίτημα, και τους απάντησε ότι το Ιράν, παρά τη δύσκολη οικονομική του κατάσταση και τη δεινή κατάσταση του ιρανικού πληθυσμού, θα συνεχίσει να διοχετεύει χρήματα στη Χαμάς, επειδή ο αγώνας ενάντια στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ είναι η κορυφαία προτεραιότητα του ιρανικού καθεστώτος», τόνισε ο Κατς.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας επισήμανε ότι «το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: το Ιράν είναι το κεφάλι του φιδιού και παρά τις αρνήσεις του, χρηματοδοτεί και προωθεί τον τρόμο σε όλους τους τομείς, από τη Γάζα, μέχρι τον Λίβανο, τη Συρία, την Ιουδαία και τη Σαμάρεια [Δυτική Όχθη] και τώρα με τους Χούτι στην Υεμένη, με την επιθυμία να καταστρέψει το Ισραήλ».

«Το Ισραήλ θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα συνεχίσει να χτυπά τους πληρεξουσίους του στην περιοχή μέχρι να συντριβεί και να νικηθεί ο ιρανικός κακός άξονας» διεμήνυσε ο Κατς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.