Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι επιτέθηκε σε έξι αεροδρόμια στο δυτικό, ανατολικό και κεντρικό Ιράν, καταστρέφοντας 15 αεροσκάφη και ελικόπτερα, στο πλαίσιο της «προσπάθειάς του να εμβαθύνει την αεροπορική υπεροχή στον ιρανικό ουρανό».

«Τα πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε διαδρόμους προσγείωσης, υπόγειες αποθήκες, ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού και αεροσκάφη F-14, F-5 και AH-1 που ανήκουν στο ιρανικό καθεστώς», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας. «Τα αεροσκάφη που καταστράφηκαν προορίζονταν για χρήση εναντίον αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας και για να ματαιωθούν οι επιθέσεις τους στο ιρανικό έδαφος».

«Η Πολεμική Αεροπορία διέκοψε τη δυνατότητα απογείωσης από αυτά τα αεροδρόμια και τη λειτουργία της αεροπορικής δύναμης του ιρανικού στρατού από αυτά», προστίθεται στην ανακοίνωση.

