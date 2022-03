Για νέα αεροπορικά πλήγματα της Ρωσίας σε αρκετές πόλεις το βράδυ της Κυριακής κάνουν λόγο τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ σήμερα ξεκινά ένας νέος κύκλος διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας-Κιέβου στην Τουρκία, ο οποίος θα διαρκέσει τρεις μέρες.

Το Κίεβο και οι πόλεις Λουζκ, Ρίβνε και Χάρκοβο ήταν ανάμεσα σε αυτές όπου ακούστηκαν πολλαπλές ισχυρές εκρήξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ένας χώρος αποθήκευσης καυσίμων παραδόθηκε στις φλόγες στο Λουζκ (βορειοδυτικά).

Οι σειρήνες της αεράμυνας ακούστηκαν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Στο μεταξύ, στις φλόγες τυλίχτηκε ένα σπίτι στο Κίεβο, όταν συντρίμμια από πύραυλο που κατέρριψαν τη νύχτα ουκρανικές δυνάμεις, έπεσαν πάνω του, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας.

Η φωτιά στην περιοχή Νταρνίτσκι του Κιέβου ξέσπασε γύρω στις 23:12 και έσβησε περίπου δύο ώρες αργότερα, στις 01:24.

Οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν εισβολή πλήρους κλίμακας στο Κίεβo παρόλο που αυτός είναι ένας από τους κύριους στόχους τους- και αντ' αυτού κατέφυγαν σε βομβαρδισμούς.

Παράλληλα, ρωσικά στρατεύματα εισέβαλαν στο γραφείο του εκπροσώπου του Προέδρου της Ουκρανίας στην Κριμαία, το οποίο βρίσκεται στη Χερσώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το NEXTA, οι στρατιώτες έσπασαν τις πόρτες του κτηρίου και αφαίρεσαν την ουκρανική σημαία.

#Russian troops broke into the office of the #Ukrainian presidential representative office in #Crimea, which is located in #Kherson due to the annexation of the peninsula.



The soldiers broke down the doors in the building and removed the Ukrainian flag. pic.twitter.com/TdRm5K3eiD