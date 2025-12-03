Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για «κάποιες προόδους» στις διαπραγματεύσεις της Ουάσιγκτον με τη Ρωσία προκειμένου να συναφθεί συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια συνέντευξής του που μεταδόθηκε χθες Τρίτη.

«Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, και νομίζω έχουμε σημειώσει κάποιες προόδους, είναι να εξακριβώσουμε με τι θα μπορούσαν να συμβιβαστούν οι Ουκρανοί και να τους δώσουμε εγγυήσεις ασφαλείας για το μέλλον», είπε ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Πηγή: skai.gr

