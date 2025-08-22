Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας προειδοποίησε την Παρασκευή το Μινσκ να μην προβεί σε προκλήσεις κατά τη διάρκεια των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων «Zapad» μεταξύ Λευκορωσίας και Ρωσίας, οι οποίες θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο και κάλεσε τους Ευρωπαίους συμμάχους του να παραμείνουν σε εγρήγορση.

«Η συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα της Ουκρανίας το 2021-2022 πραγματοποιήθηκε υπό την κάλυψη των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Ρωσίας και Λευκορωσίας «Zapad-2021», ανέφερε το ουκρανικό ΥΠΕΞ.

«Προειδοποιούμε το Μινσκ ενάντια στις απερίσκεπτες προκλήσεις, συμβουλεύοντας να παραμείνει συνετό, να μην πλησιάζει τα σύνορα και να μην προκαλεί τις Αμυντικές Δυνάμεις της Ουκρανίας», ανέφερε το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών στο X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

