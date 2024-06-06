Επιδρομή της Ουκρανίας σε διυλιστήριο στη Ρωσία

Διυλιστήριο στη νότια Ρωσία ανέστειλε τη λειτουργία του τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη έπειτα από επίθεση με drones της Ουκρανίας στην περιφέρεια Ραστόφ στον Ντον, όχι μακριά από τα σύνορα, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης, κατά τον οποίο δεν υπάρχουν θύματα.

«Κατόπιν επίθεσης με drones, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο διυλιστήριο Νοβασάχτινσκ. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων βρίσκονται επιτόπου» και «η λειτουργία του ανεστάλη», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Βασίλι Γκόλουμπεφ, κάνοντας λόγο για περιορισμένη πυρκαγιά, έκτασης «εκατό τετραγωνικών μέτρων».

Το διυλιστήριο Νοβασάχτινσκ, που θεωρείται από τις σημαντικότερες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη νότια Ρωσία, απέχει κάπου δέκα χιλιόμετρα ανατολικά από τα σύνορα με την Ουκρανία και γίνεται συχνά στόχος ουκρανικών επιθέσεων.

Άλλο πλήγμα drone κατέστρεψε τη νύχτα δεξαμενή πετρελαίου σε χώρο αποθήκευσης στη Στάρι Ασκόλ, βόρεια των συνόρων, έκανε γνωστό ο Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ, περιφερειάρχης της Μπιέλγκοροντ. Η πυρκαγιά «κατασβέστηκε γρήγορα» και «δεν υπάρχουν θύματα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Ουκρανία, στην επικράτεια της οποίας εισέβαλε ο στρατός της Ρωσίας πριν από δύο χρόνια και πλέον, εξαπολύει ολοένα πιο συχνά επιδρομές στο ρωσικό έδαφος και τους τελευταίους μήνες βάζει στο στόχαστρο ειδικά ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

