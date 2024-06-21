Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να αναπτύσσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο, το μεγαλύτερο στον κόσμο, ως αποτρεπτικό μέσο και θα προμηθεύει τον στρατό που πολεμά στην Ουκρανία με τα πιο σύγχρονα όπλα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο Πούτιν έκανε αυτές τις δηλώσεις στο Κρεμλίνο, μιλώντας σε αποφοίτους των ακαδημιών του στρατού, της αστυνομίας και των μυστικών υπηρεσιών.

«Σχεδιάζουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω την πυρηνική τριάδα ως μια εγγύηση για την πυρηνική αποτροπή και την διατήρηση της ισορροπίας δυνάμεων στον κόσμο», είπε ο Πούτιν.

Η πυρηνική τριάδα της Ρωσίας παραπέμπει στους πυρηνικούς πυραύλους που εκτοξεύει από ξηράς, αέρος και θαλάσσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

