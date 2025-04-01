Ουκρανία: Η ρωσική προώθηση επιβραδύνεται για 4ο συνεχή μήνα

Με 240 τετραγωνικά χιλιόμετρα που κατέλαβαν τον Μάρτιο του 2025, η προώθηση των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία επιβραδύνθηκε για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, σύμφωνα με την ανάλυση από το Γαλλικό Πρακτορείο των δεδομένων που παρέχει το αμερικανικό Ινστιτούτο για τη μελέτη του πολέμου(ISW).

Στο ρωσικό έδαφος αντίθετα, οι δυνάμεις της Μόσχας εξεδίωξαν σχεδόν όλους τους Ουκρανούς από την περιφέρεια Κουρσκ. Οι Ουκρανοί δεν έχουν πλέον παρουσία παρά μόνο σε έναν περιορισμένο τομέα 80 km2, δηλαδή στο 6% της μέγιστης έκτασης που είχε καταληφθεί κατά την ουκρανική επίθεση στη Ρωσία. Η επίθεση που άρχισε τον Αύγουστο του 2024 είχε ως αποτέλεσμα την κατάληψη σχεδόν 1.300 km2 μέσα σε δύο εβδομάδες.

Αυτή η ζώνη επιχειρήσεων περιορίστηκε με την πάροδο των μηνών που ακολούθησαν. Στα τέλη του 2024, η ζώνη αυτή κάλυπτε τουλάχιστον 500 km2. Και ο Μάρτιος χαρακτηρίστηκε από μια επιτάχυνση της ρωσικής αντεπίθεσης, η οποία μείωσε τη ζώνη των άνω των 400 km2 σε σχεδόν 80 km2, δηλαδή μια μείωση κατά 80% μέσα σε έναν μήνα.

Στην Ουκρανία, οι ρωσικές δυνάμεις πήραν σχεδόν 150 km2 λιγότερα τον Μάρτιο σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Οι προωθήσεις τους επιβραδύνονται κάθε μήνα μετά την κορύφωση στα 725 km2 τον Νοέμβριο του 2024, στον απόηχο σημαντικών ρωσικών κινήσεων στη γραμμή του μετώπου που άρχισαν από το προηγούμενο καλοκαίρι.

Παρά τις επιβραδύνσεις αυτές, οι 12 τελευταίοι μήνες χαρακτηρίστηκαν από μια προώθηση του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, καθώς οι Ουκρανοί δεν καταφέρνουν να ανακτήσουν έδαφος. Από τον Απρίλιο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2025, οι Ουκρανοί ανέκτησαν μόνο 77 km2, όταν οι Ρώσοι κατέλαβαν 4.772 km2. Οι ρωσικές δυνάμεις επομένως κατέλαβαν 4.695 km2, δηλαδή 0,78% του ουκρανικού εδάφους που περιλαμβάνει την Κριμαία και το Ντονμπάς.

Αντίθετα, από τον Απρίλιο του 2023 έως τον Μάρτιο του 2024, οι Ουκρανοί είχαν πάρει συνολικά έδαφος από τους Ρώσους. Παρά το γεγονός ότι οι τελευταίοι είχαν καταλάβει 1.300 km2, οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν ανακτήσει παράλληλα 1.373 km2.

Οι υπολογισμοί του AFP πραγματοποιούνται με βάση αρχεία που κοινοποιούνται καθημερινά από το ISW, το οποίο βασίζεται στις πληροφορίες που μεταδίδονται από τα δύο στρατόπεδα και την ανάλυση δορυφορικών φωτογραφιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

