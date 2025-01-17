Τουλάχιστον 12 Ινδοί που είχαν στρατολογηθεί και είχαν ενταχθεί στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σκοτώθηκαν στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας, προσθέτοντας ότι 18 ακόμη υπηρετούν στον ρωσικό στρατό, εκ των οποίων οι 16 έχουν χαρακτηρισθεί από τη Ρωσία «αγνοούμενοι».

Η Ινδία είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι είχε αποκαλύψει ένα μεγάλο δίκτυο εμπορίας ανθρώπων το οποίο παραπλανούσε νεαρούς υποσχόμενο θέσεις εργασίας στη Ρωσία αναγκάζοντας τους στη συνέχεια να πολεμήσουν στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σε ανάλογη είδηση, Κουβανοί νεοσύλλεκτοι πολεμούν στην Ουκρανία και το Κουρσκ, αποκαλύπτοντας το πώς η Μόσχα παγιδεύει ξένους υπηκόους για να βρεθούν στην πρώτη γραμμή του πολέμου. Σύμφωνα με αποκάλυψη του Politico, Κουβανοί που ήθελαν να αποκτήσουν ρωσικό διαβατήριο παγιδεύτηκαν σε μία ατελείωτη θητεία διακινδυνεύοντας τη ζωή τους στον πόλεμο της Μόσχας εναντίον της Ουκρανίας.

Ο ακριβής αριθμός Ινδών μισθοφόρων, ακούσιων ή εκούσιων δεν έχει γίνει γνωστός. Την ίδια ώρα ο αριθμός των νεκρών στις μάχες Βορειοκορεατών φαίνεται ότι αυξάνεται.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

