Η συμφωνία εκεχειρίας διχάζει το Ισραήλ

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η ισραηλινή κυβέρνηση πρόκειται να επικυρώσει σήμερα τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα. Αυτή η εξέλιξη θα έχει ως αποτέλεσμα η εκεχειρία να τεθεί σε ισχύ το μεσημέρι της ερχόμενης Κυριακής (19/1) και, όπως μεταδίδουν τα κρατικά ισραηλινά μέσα, οι πρώτες τρεις γυναίκες όμηροι θα απελευθερωθούν νωρίς το απόγευμα της ίδιας ημέρας.



Ωστόσο, η συμφωνία που υπέγραψαν σήμερα τα ξημερώματα οι αντιπροσωπείες του Ισραήλ και της Χαμάς στην Ντόχα έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, τόσο στις τάξεις της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, όσο και μεταξύ των συγγενών των ισραηλινών ομήρων – είτε όσων πρόκειται να απελευθερωθούν σταδιακά κατά τις επόμενες έξι εβδομάδες είτε όσων θα πρέπει να περιμένουν να τεθεί σε εφαρμογή η δεύτερη φάση της εκεχειρίας.

Οι «πρωθύστερες» εξελίξεις

Πάντως, εάν κάτι προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι η πρωθύστερη ακολουθία των εξελίξεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ήδη από σήμερα το πρωί, τα ονόματα που περιέχονται στον κατάλογο των 33 ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν κατά την πρώτη φάση της εκεχειρίας, είχαν γνωστοποιηθεί στις οικογένειές τους, παρότι το περιορισμένης σύνθεσης Υπουργικό Συμβούλιο, αρμόδιο για θέματα ασφάλειας και άμυνας (ισραηλινό ΚΥΣΕΑ), δεν είχε συνεδριάσει ακόμη. Σύμφωνα με το ρωσικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Sputnik, οι οικογένειες θα πληροφορούνται για την επικείμενη απελευθέρωση των συγγενών τους 24 ώρες πριν την πραγματοποίησή της – πληροφορία που αναμεταδόθηκε ασχολίαστη από τα ισραηλινά ΜΜΕ. Επίσης, η έγκυρη εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας Israel Hayom δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της, επικαλούμενη κυβερνητική πηγή που συμμετέχει στις διαπραγματευτικές επαφές, την αποκλειστική πληροφορία ότι τόσο ο Μπάιντεν, όσο και ο Τραμπ έχουν διαβεβαιώσει τους Ισραηλινούς πως σε περίπτωση κατά την οποία η Χαμάς παραβεί έστω και τον παραμικρό όρο της συμφωνίας εκεχειρίας σε οποιοδήποτε στάδιο κι αν αυτή βρίσκεται, τότε οι ΗΠΑ θα δώσουν το «πράσινο φως» για συνέχιση των ισραηλινών χερσαίων επιχειρήσεων στη Γάζα. Η πληροφορία αυτή αφέθηκε να γίνει γνωστή, ενώ στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού εντείνονται οι αντιρρήσεις ως προς το κατά πόσον η συγκεκριμένη συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί από την κυβέρνηση ή όχι.

Οι απειλές των «ακραίων» δεν θα ρίξουν την κυβέρνηση Νετανιάχου

Είναι γεγονός ότι, τα τελευταία εικοσιτετράωρα, η κυβέρνηση Νετανιάχου φαίνεται πιο διχασμένη από ποτέ. Σε χθεσινοβραδινή δραματική ανακοίνωσή του, ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας και ηγέτης του κόμματος της εθνοθρησκευτικής ακροδεξιάς «Εβραϊκή Ισχύς», Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ξεκαθάρισε ότι εάν η συμφωνία επικυρωθεί σήμερα, θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση. Την ίδια θέση επανέλαβε και σήμερα το πρωί. Παράλληλα, και μετά την απόφαση που έλαβε χθες η κοινοβουλευτική ομάδα του δεύτερου εθνοθρησκευτικού ακροδεξιού κόμματος «Θρησκευτικός Σιωνισμός», ο ηγέτης του, υπουργός Οικονομικών, Μπετσαλέλ Σμότριτς, επιμένει ότι εάν το Ισραήλ δεν συνεχίσει τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της εκεχειρίας, το κόμμα του θα αποχωρήσει και εκείνο από την κυβέρνηση. Παρ’ όλα αυτά, κοινή θέση των δύο «ακραίων φωνών» της κυβέρνησης είναι ότι – ακόμα και σε περίπτωση αποχώρησής τους από το Υπουργικό Συμβούλιο – δεν πρόκειται να «ρίξουν» την κυβέρνηση, προκειμένου «να μην πραγματοποιήσουν το όνειρο της Αριστεράς», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Μπεν Γκβιρ. Έτσι, παρότι απειλείται η καθαυτή συνοχή της κυβέρνησης Νετανιάχου, η πιθανότητα να καταρρεύσει μειώνεται στο ελάχιστο. Τέλος, εκφράζονται έντονες επικρίσεις από μέλη της κυβέρνησης, που είναι αντίθετα στην αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον Άξονα Φιλαδέλφειας (σύνορα Γάζας-Αιγύπτου) – μια κίνηση που η συμφωνία προβλέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο την 50ή ημέρα της εκεχειρίας. Από την άλλη, όμως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το «κοινοβουλευτικό σωσίβιο» που προσφέρει ο ηγέτης της κεντροαριστερής αξιωματικής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, εφόσον ο Νετανιάχου δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις αντιρρήσεις των δεξιότερων κυβερνητικών του εταίρων.

Διχασμένοι και οι συγγενείς των ομήρων

Τέλος, εξίσου διχασμένοι είναι και οι συγγενείς των ισραηλινών ομήρων. Τα δύο σωματεία των συγγενών των ομήρων, που ταυτίζονται με τις δεξιότερες φωνές της κυβέρνησης, πραγματοποιούν επί τρεις συνεχόμενες ημέρες ογκώδεις διαδηλώσεις στο κέντρο της Ιερουσαλήμ, απαιτώντας από τον Νετανιάχου να μην αποδεχθεί τη συγκεκριμένη συμφωνία, καλώντας τον να επιμείνει στη μαζική απελευθέρωση όλων ανεξαιρέτως των ομήρων και να συνεχίσει ο στρατός τις επιχειρήσεις του στη Γάζα μέχρι την ολοσχερή κατάρρευση της Χαμάς, ή, έστω, την εξορία των στελεχών της από τον παλαιστινιακό θύλακα. Αντιθέτως, τα σωματεία των συγγενών των ομήρων που τάσσονται υπέρ της συγκεκριμένης συμφωνίας εκεχειρίας διαδήλωσαν ακόμα μια φορά σήμερα το μεσημέρι στο κέντρο του Τελ Αβίβ, εκφράζοντας αφ’ ενός την ελπίδα τους να απελευθερωθούν σε αρχικό, τουλάχιστον, στάδιο οι 33 όμηροι κατά την πρώτη φάση της εκεχειρίας, και αφ’ ετέρου προβάλλοντας το αίτημά τους η κυβέρνηση να θέσει σε ύψιστη προτεραιότητα τη γρήγορη απελευθέρωση όλων των υπολοίπων ομήρων, χωρίς να τίθεται στην εξίσωση η διατήρηση ή μη της παρουσίας της Χαμάς στη Γάζα.

