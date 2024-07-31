Η Ουκρανία κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ότι εκτόξευσε τη νύχτα έναν πύραυλο κρουζ και 89 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) επίθεσης, ιρανικής κατασκευής, δηλώνοντας ότι όλοι οι στόχοι καταρρίφθηκαν.

«Σήμερα, η ουκρανική αεροπορική άμυνα αντιστάθηκε και απέκρουσε μαζική επίθεση από εχθρικά drones», δήλωσε η Πολεμική Αεροπορία σε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι αυτή η επίθεση ήταν η σημαντικότερη εδώ και ένα μήνα.

Η ρωσική επίθεση είχε κυρίως στόχο την κεντρική περιοχή του Κιέβου όπου σύμφωνα με τις τοπικές αρχές η Πολεμική Αεροπορία κατέρριψε πάνω από 40 drones.

Πηγή: skai.gr

