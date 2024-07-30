Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε με επιτυχία μια ρωσική αποθήκη πετρελαίου στην περιοχή του Κουρσκ κατά τη διάρκεια της νύχτας, μία από μια σειρά επιθέσεων με στόχο τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και παραγωγής πετρελαίου της Ρωσίας τους τελευταίους μήνες.

Το Κίεβο λέει ότι οι εγκαταστάσεις αυτές αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους, καθώς υποστηρίζουν την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία διανύει τον 29ο μήνα της. Το Κίεβο αντιμετωπίζει επίσης αυτές τις επιθέσεις ως απάντηση στα καταστροφικά πλήγματα της Ρωσίας στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών, ως αποτέλεσμα της επίθεσης, προκλήθηκε πυρκαγιά στην εχθρική εγκατάσταση», ανέφερε το Γενικό Επιτελείο με ανάρτηση του στο Facebook.

Η αποθήκη στον οικισμό Βόζι έγινε στόχος σε μια κοινή επιχείρηση της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας και άλλων δυνάμεων, προστίθεται στην ανακοίνωση

Ο εκτελών χρέη κυβερνήτη της περιοχής Κουρσκ δήλωσε μέσω ανάρτησης του στο Telegram ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε τέσσερις ουκρανικούς πυραύλους πάνω από δύο περιοχές κατά την διάρκεια της νύχτας.

Την Κυριακή ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε αποθήκη πετρελαίου στην περιοχή Πολεβάγια. Σε τρεις δεξαμενές προκλήθηκε πυρκαγιά μετά από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone), ανέφερε ο κυβερνήτης.

Η πυρκαγιά κατασβήστηκε πλήρως μόλις σήμερα, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

