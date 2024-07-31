Ο επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε σήμερα ότι οι Βρυξέλλες δεν θα αναγνωρίσουν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών της Κυριακής στη Βενεζουέλα παρά αφού καταμετρηθούν όλες οι ψήφοι και δοθούν στη δημοσιότητα πλήρη στοιχεία της καταμέτρησης, εν μέσω καταγγελιών της αντιπολίτευσης για νοθεία και τις αμφισβητήσεις σε διεθνές επίπεδο για την εγκυρότητα της εκλογικής διαδικασίας στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE) της Βενεζουέλας ανακοίνωσε προχθές Δευτέρα πως ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο επανεξελέγη για τρίτη θητεία στο αξίωμα. Η αντιπολίτευση όμως καταγγέλλει «μαζική νοθεία» και διατείνεται πως κέρδισε ο δικός της υποψήφιος, ο Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, με «το 73%» των ψήφων.

Ο Μαδούρο έλαβε, κατά τα επίσημα αποτελέσματα του CNE, το 51,2% των ψήφων, ενώ ο Γκονσάλες Ουρούτια το 44,2%.

Ο Μπορέλ σημείωσε πως το αποτέλεσμα ανακοινώθηκε από το CNE έπειτα από την καταμέτρηση του 80% των ψηφοδελτίων και ότι η αντιπολίτευση έδωσε εντελώς άλλα αποτελέσματα.

«Αυτός είναι επιπρόσθετος λόγος να μην αναγνωρίσουμε το αποτέλεσμα προτού επαληθευτούν πλήρως και με ανεξάρτητο τρόπο», συμπλήρωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Βιετνάμ.

Οι 27 θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα αφού δοθούν στη δημοσιότητα τα πλήρη αποτελέσματα, ανέφερε ακόμη ο ύπατος εκπρόσωπος για την κοινή εξωτερική πολιτική.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί στο κύμα μαζικών διαδηλώσεων εναντίον της επανεκλογής του προέδρου Μαδούρο που ξέσπασε από τη Δευτέρα, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό της ΜΚΟ Foro Penal. Η κυβέρνηση χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις της αντιπολίτευσης μέρος απόπειρας πραξικοπήματος.

