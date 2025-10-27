Ουκρανία: Η Ρωσία διαπερνά τις άμυνες στο κρίσιμης σημασίας οχυρό Ποκρόβσκ

Σχεδόν 200 Ρώσοι στρατιώτες εισέβαλαν στο Ποκρόβσκ της περιοχής Ντονέτσκ στην Ουκρανία το Σαββατοκύριακο, μετά από μήνες προσπαθειών να διεισδύσουν στην πόλη που βρίσκεται σε στρατηγική θέση στο μέτωπο, ανακοίνωσε την Κυριακή το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας σύμφωνα με το Politico.

Οι μάχες στην περιοχή είναι «εξαιρετικά έντονες», αλλά οι ουκρανικές δυνάμεις δεν έχουν περικυκλωθεί. Σύμφωνα με το Κίεβο, οι δυνάμεις κατάφεραν να ανακαταλάβουν ορισμένες περιοχές γύρω από την πόλη και να σταθεροποιήσουν την κατάσταση.

Η Ρωσία πιέζει σκληρά για να επιταχύνει την προέλασή στο πεδίο της μάχης, ενώ η Ουκρανία προσπαθεί απεγνωσμένα να εμποδίσει τις δυνάμεις της Μόσχας να διαπεράσουν τις γραμμές της, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν να ενισχύσουν τις θέσεις τους ενόψει πιθανών διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε αργά την Κυριακή ότι η κατάσταση στο Ποκρόβσκ ήταν «δύσκολη» και οι μάχες «σφοδρές», προσθέτοντας ότι η επιτυχία σε αυτή τη στρατηγικής σημασίας πόλη είναι «κρίσιμης σημασίας».

Στο μεταξύ, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τους οικισμούς Yehorivka στην περιοχή Ντνιπροπετρόβσκ της Ουκρανίας, καθώς και τους οικισμούς Novomykolaivka και Pryvilne στην περιοχή Ζαπορίζια.

Την Παρασκευή, ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικός εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία, δήλωσε ότι το Κίεβο, η Μόσχα και η Ουάσινγκτον είναι «αρκετά κοντά» σε μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, αφού ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η παύση των εχθροπραξιών κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών του μετώπου ήταν «ένας καλός συμβιβασμός».

Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του θέλουν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει πίεση στον Πούτιν να εγκαταλείψει τη μαξιμαλιστική του στάση, σύμφωνα με την οποία διεκδικεί μεγάλα τμήματα της περιοχής του Ντονέτσκ που δεν ελέγχουν οι δυνάμεις του, και να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών του μετώπου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε νωρίτερα σήμερα «ανάρμοστ» την ανακοίνωση που έκανε χθες Κυριακή ο Ρώσος ομόλογός του αναφορικά με τη διεξαγωγή μιας επιτυχημένης τελικής δοκιμής ενός νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ. «Είναι ανάρμοστο για τον Πούτιν να το λέει αυτό. Θα έπρεπε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Αυτός ο πόλεμος, που υποτίθεται ότι θα διαρκούσε μια εβδομάδα, σύντομα θα εισέλθει στον τέταρτο χρόνο του. Αυτό θα έπρεπε να κάνει αντί να δοκιμάζει πυραύλους», τόνισε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος που τον μεταφέρει στην Ιαπωνία, δεύτερο σταθμό της περιοδείας του στην Ασία μετά τη Μαλαισία.

