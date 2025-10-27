Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία.

«Ήταν τέλεια», είπε στους δημοσιογράφους στο Air Force One καθ' οδόν προς το Τόκιο.

Ο 79χρονος Τραμπ είναι ο γηραιότερος άνθρωπος που ορκίστηκε πρόεδρος των ΗΠΑ όταν επανήλθε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, και είναι ο δεύτερος γηραιότερος που έχει υπηρετήσει ως πρόεδρος της χώρας.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο γιατρός του προέδρου των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Τραμπ βρέθηκε σε «εξαιρετική υγεία» κατά τις ιατρικές εξετάσεις, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

