Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία.
«Ήταν τέλεια», είπε στους δημοσιογράφους στο Air Force One καθ' οδόν προς το Τόκιο.
Ο 79χρονος Τραμπ είναι ο γηραιότερος άνθρωπος που ορκίστηκε πρόεδρος των ΗΠΑ όταν επανήλθε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, και είναι ο δεύτερος γηραιότερος που έχει υπηρετήσει ως πρόεδρος της χώρας.
Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο γιατρός του προέδρου των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Τραμπ βρέθηκε σε «εξαιρετική υγεία» κατά τις ιατρικές εξετάσεις, σημειώνει το Reuters.
