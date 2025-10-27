Ο Τραμπ στο Τόκιο με την υπόσχεση για μια «σπουδαία φιλία» - Η Τακαΐτσι αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερή της πρόκληση

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην Ιαπωνία τη Δευτέρα και δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι ενθουσιασμένος για τη συνάντησή του με τη νέα Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι και για την προοπτική ολοκλήρωσης μιας κοινής συμφωνίας για την προώθηση της ναυπηγικής ικανότητας, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«Ανυπομονώ να συναντήσω τη νέα πρωθυπουργό. Έχω ακούσει εκπληκτικά πράγματα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One, κατά τη διάρκεια της πτήσης του από τη Μαλαισία, όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας.

Ο Τραμπ απέφυγε τις ερωτήσεις σχετικά με τους ηγέτες εταιρειών που σχεδιάζει να συναντήσει κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Τόκιο ή τις λεπτομέρειες τυχόν οικονομικών συμφωνιών, λέγοντας απλώς ότι σχεδιάζει να ανακοινώσει μια «σπουδαία φιλία».

Ερωτηθείς σχετικά με τις αναφορές ότι οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία θα ανακοινώσουν συμφωνία για τη ναυπηγική βιομηχανία, ο Τραμπ απάντησε ότι οι ΗΠΑ θέλουν «περισσότερα πλοία». «Χάσαμε αυτή τη βιομηχανία, αλλά θα την ξανακερδίσουμε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η συνάντηση αποτελεί μια δοκιμασία υψηλού κινδύνου για την Τακαΐτσι , η οποία έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας νωρίτερα αυτό το μήνα.

Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της ανακάμπτει από ένα σκάνδαλο με τα «μαύρα ταμεία» που οδήγησε στην παραίτηση δύο πρωθυπουργών, ενώ η ίδια προχωρά στην εφαρμογή μιας εμπορικής συμφωνίας που συνήφθη υπό τον προκάτοχό της και περιλαμβάνει μια ασαφή δέσμευση της Ιαπωνίας να χρηματοδοτήσει έργα των ΗΠΑ ύψους 550 δισ. δολαρίων.

Το ταξίδι του Τραμπ θα ξεκινήσει με μια συνάντηση με τον Ιάπωνα αυτοκράτορα Ναρουχίτο τη Δευτέρα στο Αυτοκρατορικό Παλάτι στο Τόκιο.

«Ανυπομονώ να δω τον αυτοκράτορα!» έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στο Truth Social λίγο πριν την προσγείωση. Το 2019, ο Τραμπ έγινε ο πρώτος ξένος ηγέτης που συνάντησε τον Ναρουχίτο ως αυτοκράτορα, μετά την παραίτηση του πατέρα του, Ακιχίτο, στην πρώτη παραίτηση Ιάπωνα ηγεμόνα εδώ και αιώνες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντήσει την Τακαΐτσι την Τρίτη και οι δύο αναμένεται να επισκεφθούν το αεροπλανοφόρο USS George Washington αργότερα την ίδια μέρα στη ναυτική βάση Yokosuka, νότια του Τόκιο. Την Τρίτη το βράδυ, ο Τραμπ θα έχει δείπνο με ηγέτες επιχειρήσεων.

Η Τακαΐτσι αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερή της πρόκληση: Τη συνάντηση με τον Τραμπ

Μήνες πριν γίνει πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, η Τακαΐτσι δήλωσε ότι είχε προσκληθεί να συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, σύμφωνα με το CNN.

Ήταν Νοέμβριος, αμέσως μετά τη νίκη στις εκλογές, και αρκετοί άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του Τραμπ την είχαν παροτρύνει να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον, όπως έγραψε στον επίσημο λογαριασμό της στο X.

Αλλά εκείνη αρνήθηκε, επιμένοντας ότι ο τότε πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα θα έπρεπε να είναι ο πρώτος Ιάπωνας αξιωματούχος που θα συναντούσε τον νέο ηγέτη των ΗΠΑ.

«Ωστόσο, στόχος μου είναι να εργαστώ σκληρά για να κατακτήσω μια θέση που θα μου επιτρέψει να τον συναντήσω με αξιοπρέπεια κάποια μέρα», έγραψε τότε. Αυτή η μέρα έφτασε.

Εν πτήσει με το Air Force One προς την Ασία, ο Τραμπ μίλησε με θερμά λόγια για την Τακαΐτσι. Οι δύο ηγέτες μίλησαν στο τηλέφωνο το Σάββατο, σε μια συνομιλία που ο Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ καλή». «Είναι υπέροχη, όμορφη... Είναι πολύ φιλική», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Air Force One μετά τη συνομιλία.

Για την Τακαΐτσι, τα διακυβεύματα είναι μεγάλα. Αν και η συμμαχία ΗΠΑ-Ιαπωνίας είναι μία από τις ισχυρότερες στον κόσμο, η περιορισμένη διπλωματική εμπειρία της Τακαΐτσι και η απρόβλεπτη συμπεριφορά του Τραμπ καθιστούν την πρώτη συνάντησή τους μια κρίσιμη δοκιμασία.

Οι συνομιλίες τους αναμένεται να καλύψουν θέματα όπως οι δασμοί, η περιφερειακή ασφάλεια και οι αμυντικές δαπάνες της Ιαπωνίας, όλα θέματα που έχουν προκαλέσει εντάσεις τους τελευταίους μήνες. Μέσα στο συντηρητικό κυβερνών κόμμα της Ιαπωνίας, ορισμένοι ανησυχούν ότι η δέσμευση της Ουάσιγκτον έναντι της περιοχής του Ινδο-Ειρηνικού εξασθενεί, καθώς απαιτεί περισσότερα από τους συμμάχους.

Στην πατρίδα της, η Τακαΐτσι βρίσκεται αντιμέτωπη με τις δικές της προκλήσεις. Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της εξακολουθεί να ανακάμπτει από σκάνδαλα διαφθοράς, και η απόδοσή της στο εξωτερικό θα μπορούσε να διαμορφώσει τόσο το πολιτικό της μέλλον όσο και την ανάκαμψη του κόμματός της. Το ποσοστό αποδοχής της βρίσκεται στο υψηλό 71%, ένα νούμερο που η ομάδα της θα επιδιώξει να διατηρήσει.

Πιθανές δυσκολίες

Το ζήτημα της άμυνας θα είναι το κυρίαρχο θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Υπό την ηγεσία του πρώην πρωθυπουργού Φουμίο Κισίντα η Ιαπωνία δεσμεύτηκε να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ έως το 2027. Η Τακαΐτσι επιθυμεί πλέον να επιταχύνει αυτό το χρονοδιάγραμμα έως τον Μάρτιο του 2026, καλώντας την Ιαπωνία να «προωθήσει προληπτικά τη θεμελιώδη ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων» στην πρώτη της ομιλία στο ιαπωνικό κοινοβούλιο. Ωστόσο, ο τρόπος χρηματοδότησης αυτής της ενίσχυσης παραμένει ασαφής. Με την αποδυνάμωση του γεν και την Τακαϊτσι να προωθεί φορολογικές περικοπές, ενδέχεται να δυσκολευτεί να χρηματοδοτήσει τις φιλοδοξίες της.

Το εμπόριο θα μπορούσε να αποδειχθεί εξίσου δύσκολο ζήτημα. Από την επιστροφή της στην εξουσία, ο Τραμπ έχει αναζωπυρώσει τους δασμολογικούς πολέμους, στοχεύοντας ακόμη και μακροχρόνιους συμμάχους. Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, οι δασμοί στα ιαπωνικά προϊόντα μειώθηκαν από 25% σε 15%, ενώ το Τόκιο συμφώνησε να επενδύσει 550 δισ. δολάρια σε αμερικανικές βιομηχανίες. Ωστόσο, πολλά στοιχεία παραμένουν ασαφή και η Τακαΐτσι αναμένεται να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Έχει επίσης προσλάβει βετεράνους για να την βοηθήσουν να προσαρμοστεί στο περιβάλλον της Ουάσιγκτον. Στο νέο της υπουργικό συμβούλιο περιλαμβάνονται ο διαπραγματευτής Ryosei Akazawa, ο οποίος ηγήθηκε των πρόσφατων συνομιλιών για τους δασμούς, και αρκετοί πρώην συνεργάτες της κυβέρνησης του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε, προσωπικότητες που έχουν χτίσει ισχυρές σχέσεις με τον Τραμπ.

«Είναι ένα σαφές μήνυμα τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές κοινό ότι προσπαθεί να συνεχίσει τη γραμμή του Άμπε, και όχι του Κισίντα ή του Ισίμπα», δήλωσε ο Rintaro Nishimur, ανώτερος συνεργάτης της εταιρείας The Asia Group με έδρα το Τόκιο.

Αναμένεται επίσης να συζητηθεί το θέμα της ενέργειας. Η Ιαπωνία εξακολουθεί να εισάγει περίπου το 10% του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της από τη Ρωσία, μια εξάρτηση που η Ουάσιγκτον επιθυμεί να περιορίσει. Το Τόκιο έχει δεσμευτεί να μειώσει την εξάρτησή του, αλλά υποστηρίζει ότι μια απότομη διακοπή θα μπορούσε να απειλήσει την ενεργειακή της ασφάλεια.

Περιφερειακές εντάσεις

Ο τρόπος με τον οποίο η Τακαΐτσι θα χειριστεί τις περιφερειακές σχέσεις θα καθορίσει επίσης την επιτυχία της με τον Τραμπ.

Είναι γνωστή εδώ και καιρό για τις σκληρές της απόψεις: Επικρίνει την αυξανόμενη στρατιωτική παρουσία της Κίνας στην περιοχή και υιοθετεί έναν συντηρητικό και εθνικιστικό τόνο σε θέματα που αφορούν το παρελθόν με τη Νότια Κορέα, όπου η ιστορία του ιαπωνικού αποικιοκρατισμού και της σεξουαλικής σκλαβιάς κατά τη διάρκεια του πολέμου εξακολουθεί να επηρεάζει τις σχέσεις μέχρι και σήμερα. Οι επισκέψεις της στο αμφιλεγόμενο ιερό Yasukuni, το οποίο οι γειτονικές χώρες θεωρούν ως φόρο τιμής στις πολεμικές επιθετικές ενέργειες της Ιαπωνίας στο παρελθόν, έχουν επίσης εξοργίσει και τις δύο αυτές χώρες.

Ωστόσο, από την ανάληψη των καθηκόντων της, έχει δείξει μια πιο ήπια προσέγγιση.

Στις πρώτες της δηλώσεις ως πρωθυπουργός, προσπάθησε να μετριάσει τις ανησυχίες για μια αντι-νοτιοκορεατική στάση, επαινώντας μερικά από τα πιο φημισμένα εξαγωγικά προϊόντα της χώρας.

«Υπάρχει μια κατανόηση ότι η συνεργασία μεταξύ Ιαπωνίας και Νότιας Κορέας είναι απαραίτητη σε αυτόν τον αβέβαιο κόσμο», δήλωσε ο Nishimura. «Εάν αυτοί οι δύο σύμμαχοι των ΗΠΑ εμβαθύνουν τους αμυντικούς τους δεσμούς, αυτό θα συμβάλει στη μείωση του βάρους των ΗΠΑ στην περιοχή».

Η δυσκολότερη αποστολή της Τακαΐτσι αφορά μάλλον την Κίνα.

«Η Ιαπωνία βαδίζει σε τεντωμένο σκοινί μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας», δήλωσε η Misako Iwamoto, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Mie.

Η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ιαπωνίας. Προηγούμενοι ηγέτες, όπως ο Γιούκιο Χατογιάμα το 2009, έδειξαν μεγαλύτερη προσέγγιση προς το Πεκίνο, προκαλώντας την αντίδραση της Ουάσιγκτον.

«Αλλά σε αντίθεση με τον Χατογιάμα, η Τακαΐτσι θεωρείται σθεναρά δεξιά», είπε η Iwamoto. «Αν καταφέρει να βελτιώσει τις σχέσεις με την Κίνα με τρόπο που να μην φαίνεται αντι-αμερικανικός, ίσως να μην προκαλέσει μεγάλη τριβή».

Τόσο ο Τραμπ όσο και η Τακαΐτσι υιοθετούν σκληρή στάση απέναντι στο Πεκίνο, ιδίως όσον αφορά την Ταϊβάν. Νωρίτερα φέτος, η Τακαϊτσι επισκέφθηκε το νησί και κάλεσε σε «συνεργασία με την Ταϊβάν για την από κοινού αντιμετώπιση των αμυντικών προκλήσεων». Το Πεκίνο καταδίκασε το ταξίδι ως «επικίνδυνη πρόκληση», προειδοποιώντας ότι η Ιαπωνία βρίσκεται «σε σταυροδρόμι» υπό την ηγεσία της.

Ακόμη και πριν από την εκλογή της, οι εντάσεις μεταξύ των δύο γειτόνων αυξάνονταν. Τα κινεζικά σκάφη ενέτειναν τις δραστηριότητές τους γύρω από τα αμφισβητούμενα νησιά Σενκάκου, γνωστά ως Νησιά Ντιαογιού στην Κίνα και Νησιά Ντιαογιούται στην Ταϊβάν, ενώ η ιαπωνική αμυντική έκθεση του 2022 χαρακτήρισε επίσημα την Κίνα ως τη «μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια» για πρώτη φορά.

Στην πρώτη συνέντευξη Τύπου της ως πρωθυπουργός, η Τακαΐτσι δεσμεύτηκε να οδηγήσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Ιαπωνίας σε «νέα ύψη», χαρακτηρίζοντας τη συμμαχία «ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας της Ιαπωνίας». Ολοκλήρωσε την ομιλία της με μια ευθεία φράση: «Δεν υπάρχει χρόνος για παθητικότητα».

Έχει δίκιο, σχολιάζει το CNN. Η Τακαΐτσι βυθίζεται σε μια σειρά προκλήσεων, από την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο εσωτερικό της χώρας έως την εξεύρεση ισορροπίας για την Ιαπωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές δεν θα καθορίσει μόνο την πρωθυπουργία της, αλλά θα μπορούσε να διαμορφώσει τον τόνο και το βάθος της εταιρικής σχέσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας τα επόμενα χρόνια.

