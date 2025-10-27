Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκινιένε δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι η χώρα της θα αρχίσει να καταρρίπτει τα αερόστατα των λαθρεμπόρων που διασχίζουν τα σύνορα από τη Λευκορωσία, τα οποία έχουν επανειλημμένα διακόψει την εναέρια κυκλοφορία της χώρας της Βαλτικής.

Η Λιθουανία, μέλος του ΝΑΤΟ, έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους τέσσερις φορές την περασμένη εβδομάδα, αφότου μπαλόνια εισήλθαν στον εναέριο χώρο της με αποτέλεσμα κάθε φορά να κλείνει προσωρινά τα συνοριακά περάσματα της Λευκορωσίας ως απάντηση στα περιστατικά.

Επιπλέον, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν συζητήσεις προκειμένου η χώρα να ενεργοποιήσει τις διαβουλεύσεις για το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ.

Όπως είπε, η χώρα βλέπει τα περιστατικά με τα μπαλόνια ως υβριδική επίθεση και τόνισε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να κλείσει τα σύνορα με τα Λευκορωσία, εκτός από διπλωμάτες και πολίτες της ΕΕ που θέλουν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Λιθουανίας LRT, το αεροδρόμιο του Βίλνιους άνοιξε ξανά σήμερα το πρωί, με σχεδόν 50 πτήσεις να έχουν επηρεαστεί από ακυρώσεις, εκτροπές και καθυστερήσεις, επηρεάζοντας χιλιάδες επιβάτες.Συνολικά, περισσότερες από 170 πτήσεις διακόπηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, περιπλέκοντας το ταξίδι σχεδόν 30.000 επιβατών, δήλωσε ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου στο LRT.

Πηγή: skai.gr

