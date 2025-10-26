Ρωσία: Δοκίμασε νέο πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ

Στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, και τον επιθέσεων που δέχεται το ουκρανικό έδαφος, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών του νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ ονόματι Burevestnik. Την είδηση μετέφερε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας Βαλερί Γκερασίμοφ σε δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή.

Ο πύραυλος διένυσε 14.000 χλμ. και παρέμεινε στον αέρα για περίπου 15 ώρες, δήλωσε στον Ρώσο πρόεδρο ο στρατηγός Γκερασίμοφ.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι ο 9M730 Burevestnik (Storm Petrel) - που ονομάστηκε SSC-X-9 Skyfall από το ΝΑΤΟ - είναι «ανίκητος...» έναντι των τρεχουσών και μελλοντικών πυραυλικών αμυνών, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και απρόβλεπτη διαδρομή πτήσης, «δεν υπάρχει ανάλογο στον κόσμο» θριαμβολόγησε.

Ο Πούτιν επισκέφθηκε ένα από τα διοικητικά γραφεία της κοινής ομάδας δυνάμεων και πραγματοποίησε συνάντηση με τον Γκερασίμοφ και τους διοικητές, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Ο πρόεδρος έλαβε λεπτομερή ενημέρωση για την κατάσταση στο μέτωπο.





Στις δηλώσεις του την Κυριακή, ο Πούτιν, ντυμένος με στολή παραλλαγής, τόνισε στον Γκερασίμοφ ότι οι κρίσιμες δοκιμές Burevestnik έχουν πλέον ολοκληρωθεί και ότι οι εργασίες θα πρέπει να ξεκινήσουν στο τελικό στάδιο πριν από την ανάπτυξη των πυραύλων.

«Σημειώθηκε ότι έως και 5.000 μέλη των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι περικυκλωμένα στην κατεύθυνση του Κουπιάνσκ και 5.500 μέλη των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην κατεύθυνση του Κρασνοαρμέισκ».

Ο ρωσικός στρατός ιστορικά φέρεται στους ηττημένους εχθρούς με έλεος, πρόσθεσε για τους Ουκρανούς που αιχμαλωτίζονται.

Путин на линији фронта са начелником генералштаба Герасимовим и највишим официрима СВО у вези напредовања..

Тестирање ракете "Буревестник" је успешно завршено и она је од данас ОПЕРАТИВНА.

Домет ракете НЕОГРАНИЧЕН‼️‼️‼️ pic.twitter.com/64Fl8MtZ17 — Црни Ђорђе (@djole1968) October 26, 2025

Владимир Путин сообщил о успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник».



По его словам, эти ракеты с ядерной энергетической установкой являются уникальными и не имеют аналогов в мире.



"Ключевые задачи по испытаниям ракеты достигнуты" pic.twitter.com/j0k9LBwgU8 — Ученик Штирлица4 (@max_otto4) October 26, 2025

Πηγή: skai.gr

